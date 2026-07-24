V Maďarsku praskajú nervy: Opozičný Fidesz tvrdí, že premiér Magyar nariaďuje zatýkanie ministrov

BUDAPEŠŤ – Maďarská opozičná strana Fidesz v piatok vydala vyhlásenie, podľa ktorého sa premiér Péter Magyar už ani len netají skutočnosťou, že prevzal riadenie vyšetrovacích orgánov a prokuratúry. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.
„Péter Magyar vo svojom dnešnom príspevku oznámil, že do niekoľkých dní bude zatknutý bývalý minister Orbánovej vlády Balázs Hankó. To znamená, že nielenže nariaďuje zaistenie serverov strany Fidesz, ale aj zatknutie bývalých členov vlády,“ uviedol opozičný Fidesz vo svojom vyhlásení. Strana reagovala na vyjadrenia Magyara, ktorý hovoril o trestnoprávnej zodpovednosti exministra kultúry a inovácií Hankóa.
Magyar predtým na sociálnej sieti uviedol, že Hankó sa môže ešte niekoľko dní skrývať za svojimi podriadenými, ale nikto sa nevyhne následkom svojich činov. Vyhlásil tiež, že „operácia Očistec“ zameraná na preverenie krokov predchádzajúcej vlády sa iba začala, no rozpad Fideszu sa už exponenciálne zrýchľuje.
Súd nariadil väzobné stíhanie
Meno exministra Hankóa sa podľa servera v uplynulých mesiacoch spomínalo v súvislosti s machináciami v prerozdeľovaní finančných prostriedkov Národného kultúrneho fondu (NKA). Prokuratúra Báčsko-malokumánskej župy už v tejto kauze zadržala a vypočula priameho spolupracovníka ministra pre podozrenie zo sprenevery, pričom súd nariadil jeho väzobné stíhanie.
Okresný súd v Kecskeméte zároveň rozhodol, že vo väzbe zostávajú aj štyria zo šiestich podozrivých, ktorých v kauze NKA zatkli pred mesiacom. Premiér na štvrtkovej tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku vyhlásil, že nie je vyšetrovateľom ani prokurátorom, preto nemôže menovať prípady, ktoré by mohli viesť k obvineniam bývalého premiéra Viktora Orbána. „Neviem si ale predstaviť, že by šéf v mafiánskych štruktúrach nebol braný na zodpovednosť,“ podčiarkol Magyar.