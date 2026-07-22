Spoločnosť META si prechádza peklom: Po nedávnom masívnom výpadku je tu ĎALŠÍ! Ľudia nevidia svoje správy

BRATISLAVA - Príchod modernej elektronickej komunikácie spravidla znamená, že s ňou prichádzajú aj potenciálne problémy. Tie pociťuje práve spoločnosť META, ktorá spracuje sociálne siete Facebook a Instagram. Rovnako aj četovú službu Messenger, ktorá pod Facebook spadá. Len po nedávnom nedeľnom výpadku z 19. júla je tu totiž ďalší a niektorí užívatelia sa na počítači nevedia dostať k svojim správam.
O tom, že so službou Messenger nie je niečo v poriadku svedčia aj krivky na webe Downdetector. Tie v prípade nahlásenia porúch prudko stúpli na vyše 80 reportov za pár minút, a to v prípade Facebooku, Messengera a tiež Instagramu.
Užívatelia sa nemohli dostať k niektorým správam
Výpadok tak prichádza len veľmi krátko po masívnom nedeľnom výpadku z 19. júla. Chyba sa prejavuje tak, že užívatelia nevideli svoje súkromné správy s jednotlivcami, ale len správy z četových skupín. Chyba sa prejavila na počítačovej verzii Facebooku, na mobile zatiaľ nie.
Ďalší podobný výpadok mala spoločnosť META aj pred mesiacom. Podobné chyby sa na sociálnych sieťach objavujú najmä pri aktualizáciách systému alebo krátkodobých poruchách serverov, no ani teraz nie je jasné, čo za výpadkom stojí.
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