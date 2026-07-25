MIMORIADNE Najznámejšia umelá inteligencia má masívny VÝPADOK: Niekoľko tisíc nahlásení za pár minút!

LOS ANGELES - Po veľkých výpadkoch sociálnej siete Facebook či jej četovej aplikácie Messenger je tu ďalší kybernetický úder. Tentokrát o odrazu o funkcie prišiel jeden z najznámejších čet botov od Open AI - ChatGPT. Jeho funkcie sú obmedzené a používatelia hlásia výpadok po tisícoch len za niekoľko minút.
Používatelia hlásia poruchu v podobe, že nie sú ani len prihlásení v aplikácií a neukazuje im históriu bývalých zadaní a úloh, ktoré četovému botovi ChatGPT zadali. Po nahliadnutí na web Downdetector je jasné čo sa deje. Len za niekoľko minút hlásia poruchu tisícky ľudí.
Čet bot skutočne nereaguje ani pri zadaní jednoduchých otázok:
Aktualizované 11:37
Firma OpenAI výpadok pre portál Bleeping Computer skutočne potvrdila. Výpadok je vraj celosvetového charakteru. "Problém pri uvedených službách prešetrujeme," uviedla spoločnosť. Výpadky evidujú v Spojených štátoch amerických, Európe, Indii, Japonsku a v Australii.
Nefunkčnosť systému hlási niekoľko tisíc ľudí za pár minút
V tomto okamihu už číslo nahlásení výpadku prekročilo hodnotu 3 000. Slovenská verzia webu Downdetector eviduje nižší, ale stále významný počet nahlásení, ktorý prekročil hodnotu 130.
Spoločnosť META si prechádza peklom: Po nedávnom masívnom výpadku je tu ĎALŠÍ! Ľudia nevidia svoje správy
Nateraz nie je jasné, kde a ako výpadok vznikol a článok budeme aktualizovať. Výpadok však prichádza len veľmi krátko po masívnom výpadku v spoločnosti META, kde na niekoľko desiatok minút nefungovala četová aplikácia Messenger.