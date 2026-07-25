MIMORIADNY ONLINE Rusko môže zaútočiť do 48 hodín! Ukrajinské drony v noci zasiahli Belgorod

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok varoval, že Rusko môže do 48 hodín môže uskutočniť rozsiahly raketový útok na Ukrajinu. Upozornila na to agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
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6:01 Ukrajinské drony zaútočili v noci na 25. júla na sklady a energetickú infraštruktúru v ruskom meste Belgorod, informovali monitorovacie kanály.
Rusko môže do 48 hodín uskutočniť rozsiahly raketový útok
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok varoval, že Rusko môže do 48 hodín môže uskutočniť rozsiahly raketový útok na Ukrajinu. Upozornila na to agentúra DPA. „Z našich spravodajských zdrojov a od našich partnerov vieme, že Rusi pripravili rakety na nový masívny útok na Ukrajinu. Máme predbežné informácie, že by k nemu mohlo dôjsť v priebehu najbližších 48 hodín,“ uviedol Zelenskyj na sieti X. Ľudí vyzval, aby venovali pozornosť varovaniam pred leteckými útokmi.
Pri najnovšom ruskom dronovom útoku zároveň v piatok zahynuli dvaja ľudia v severoukrajinskom meste Sumy. „V dôsledku útoku bezpilotného lietadla s prúdovým pohonom na pobočku pošty zahynuli dvaja ľudia, jedným z nich bol 49-ročný muž; totožnosť druhého muža sa ešte zisťuje,“ informoval veliteľ sumskej vojenskej správy Serhij Kryvošenko.
Ukrajinské médiá predtým informovali, že piatkový útok ruských síl balistickými raketami zasiahol súkromný výcvikový priestor v okrese Buča, kde prebiehala verejne oznámená výstava zbraní a vyžiadal si najmenej desať mŕtvych a približne 100 zranených.