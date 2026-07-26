Otec dvoch detí záhadne zmizol: ZVRAT po takmer 20 rokoch! Záhradník odhalil desivé TAJOMSTVO

SWANSEA - Takmer dve desaťročia bol nezvestný a jeho rodina žila v neistote. Prípad Russella Scozziho, talentovaného IT odborníka a bývalého grafického dizajnéra z Walesu, sa napokon uzavrel až po šokujúcom náleze. Jeho kostrové pozostatky objavil záhradník v hustom kroví neďaleko rodinných domov. Ani po pitve sa však nepodarilo určiť, ako muž zomrel.
Russell Scozzi mal 44 rokov, keď v roku 2002 bez stopy zmizol. Otca dvoch detí a manžela naposledy ho videli na autobusovej stanici vo waleskom meste Swansea, píšu noviny The Sun. Jeho zmiznutie od začiatku sprevádzali mnohé otázniky. Krátko predtým totiž bez akéhokoľvek vysvetlenia odišiel z dobre platenej práce v IT firme.
Podľa blízkych bol mimoriadne nadaný, veľa cestoval a plynule hovoril po francúzsky aj nemecky. Napriek tomu doma zanechal peňaženku aj cestovný pas, čo naznačovalo, že odchod do zahraničia neplánoval.
Jeho kostru našiel záhradník
Až v roku 2023 prišiel nečakaný zlom. Obyvateľ štvrte Mumbles, vzdialenej približne 15 minút jazdy od autobusovej stanice, pri čistení zarasteného pozemku objavil ľudské kostrové pozostatky ukryté medzi krovím a burinou. Obyvateľ upozornil políciu, ktorá sa dostavila na miesto spolu s kolegami z kriminálnej polície a forenzným archeológom. Následne sa vykonala séria prehliadok, aby sa zabezpečilo, že nájdu všetky pozostatky.
Vyšetrovatelia neskôr potvrdili, že ide o Russella Scozziho. Identifikovať ho dokázali až pomocou zubných záznamov. V okolí nálezu objavili aj modrú plachtu a kusy oblečenia, ktoré ležali približne jeden a pol kilometra od jeho bývalého domu.
Niekto prišiel s teóriou, podľa ktorej mohol mať Russell tajnú drogovú závislosť a údajne dlhoval dílerom viac ako 16-tisíc libier. Objavili sa preto dohady, že mohol byť unesený. Polícia však takúto verziu odmietla. „Neexistovalo nič, čo by podporovalo teóriu, že bol unesený. Boli to len dohady a špekulácie,“ uviedla detektívka Sara Herbertová.
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Pitva síce odhalila, že muž utrpel viacero zlomenín kostí, presnú príčinu smrti sa však ani po rokoch nepodarilo stanoviť. Jeho smrť tak zostáva záhadou.
Rodina konečne našla odpoveď
Po náleze pozostatkov prehovorila aj Russellova sestra Danielle Owensová. Priznala, že najťažšie bolo dlhé roky nevedieť, čo sa s jej bratom stalo. „Moje srdce patrí Russellovým deťom, ktoré vyrastali bez otca a nikdy poriadne nevedeli, čo sa s ním stalo,“ vyhlásila.
Na svojho brata spomína ako na človeka, ktorého vždy obdivovala. „Veľmi som ho milovala. Bol to môj veľký brat, ku ktorému som vždy vzhliadala. Konečne sme dostali možnosť dôstojne sa s ním rozlúčiť,“ dodala s tým, že neistota bola s pribúdajúcimi rokmi čoraz bolestivejšia. „Každý deň dúfate, že sa objaví. Každým dňom je to však ťažšie. Nevedieť, čo sa stalo, sa nedá opísať,“ opisuje.
Hoci rodina po viac ako dvadsiatich rokoch konečne pozná osud svojho blízkeho, otázka, ako a prečo Russell Scozzi zomrel, zostáva dodnes nezodpovedaná.