Polícia vyhlásila pátranie po nezvestnom 29-ročnom Kristiánovi Kypusovi z obce Štiavnik

ŠTIAVNIK - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnom 29-ročnom Kristiánovi Kypusovi z obce Štiavnik v okrese Bytča. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Naposledy bol videný 16. júla o 13.00 h v nemeckom meste Mönchengladbach. „Od tejto doby o sebe nepodal žiadne správy. Jeho pohyb a pobyt je neznámy,“ uviedla hovorkyňa.
Nezvestný je vysoký približne 187 centimetrov, má štíhlu postavu, modré oči a hnedé na krátko ostrihané vlasy. Naposledy mal oblečené čierne tričko, modré rifľové krátke nohavice a biele tenisky. Na ľavej ruke má vytetovaný kríž, EKG krivku a srdce, nad pravým prsníkom nápis LOVE first, na ľavej strane krku po jeho dĺžke čínsky nápis a na ľavom uchu náušnicu zo strieborného kovu.
„Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.