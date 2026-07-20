Piotr zmizol bez stopy, ŠOKUJÚCA správa po vyše roku: Zomrel na Slovensku, pochovali ho bez vedomia rodiny!

VARŠAVA - Poľského básnika a kníhkupca Piotra Kuśmierka celé mesiace hľadala rodina aj polícia. Po viac ako roku vyšlo najavo, že muž zahynul už niekoľko dní po svojom zmiznutí pri nehode na Slovensku. Bez vedomia svojich najbližších bol pochovaný na miestnom cintoríne.
Piotr Kuśmierek bol naposledný videný 1. marca 2025. Okolo 14. hodiny odišiel z domu svojej matky v okrese Sochaczew a zamieril do Varšavy. "Do svojho bydliska v meste Ząbki pri Varšave však nedorazil," opisovala v žiadosti o pomoc rodina. O niekoľko hodín neskôr, približne o 17.30 h, ho zachytili bezpečnostné kamery v jednom z nákupných centier v hlavnom meste, kde uskutočnil niekoľko výberov z bankomatu.
Podľa poľskej polície následne pravdepodobne využil verejnú dopravu a vydal sa smerom k južnej hranici Poľska. Posledná stopa po nezvestnom mužovi pochádzala z 9. marca 2025 zo Slovenska, píše denník Onet Wiadomosci. Odvtedy o ňom neboli žiadne správy a polícia požiadala verejnosť o pomoc pri pátraní.
Rodina medzitým vytvorila na sociálnej sieti Facebook stránku Zaginął Piotr Kuśmierek, prostredníctvom ktorej pravidelne informovala o priebehu pátrania a prosila o akékoľvek informácie. Práve na tejto stránke sa v nedeľu (19. 7.) objavila smutná správa. Blízki oznámili, že pátranie bolo oficiálne ukončené.
„V júni sme sa dozvedeli tragickú správu, že Piotr 13. marca 2025 zahynul pri nehode na území Slovenska, kde bol pochovaný na miestnom cintoríne. V uplynulých dňoch bol na základe úsilia najbližších oficiálne vyhlásený za mŕtveho,“ uviedla rodina. Vo svojom vyhlásení zároveň poďakovala všetkým ľuďom, dobrovoľníkom aj inštitúciám, ktoré sa počas dlhých mesiacov podieľali na pátraní po nezvestnom básnikovi.