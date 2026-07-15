Jozef (†60) odišiel z domu a ZMIZOL: Spustili veľkú pátraciu akciu... Po pár hodinách prišla ZDRVUJÚCA správa!

PREŠOV - Polícia vyhlásila tento týždeň pátranie po 60-ročnom Jozefovi K. z okresu Prešov, ktorý odišiel z domu a zmizol. Následne sa rozbehla veľká pátracia akcia. Po niekoľkých hodinách nezvestného muža našli, žiaľ, neskoro. Polícia následne potvrdila, že smrť nastala bez cudzieho zavinenia.
Jozef K. (60) odišiel 13. júla z domu a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. Jeho zmiznutie spustilo v utorok (14. 7.) rozsiahlu pátraciu akciu, do ktorej sa zapojila dobrovoľnícka organizácia Pátrací Tím Východ spolu s prešovskými policajnými zložkami a Hasičským a záchranným zborom. "Pátranie prebiehalo od 11.00 h do 22.40 h. Systematicky sme preverovali všetky získané informácie, pričom okolie bolo monitorované pomocou termodronov a lesné porasty boli prehľadávané štvorkolkami," priblížil Pátrací Tím Východ.
„Žiaľ, aj napriek maximálnemu úsiliu všetkých zúčastnených sa pátranie skončilo tým najsmutnejším možným výsledkom. Nezvestný bol nájdený bez známok života,“ uviedli dobrovoľníci.
Tragickú správu následne potvrdila pre Topky.sk aj polícia. Podľa krajskej policajnej hovorkyne Jany Ligdayovej bolo telo muža nájdené bez známok života ešte v tej istý deň vo večerných hodinách. "Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý konštatoval, že smrť nastala bez cudzieho zavinenia. Z uvedeného dôvodu polícia v predmetnej veci nevedie trestné stíhanie," dodala hovorkyňa.