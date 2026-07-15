Streda15. júl 2026, meniny má Henrich, zajtra Drahomír, Drahomíra

Jozef (†60) odišiel z domu a ZMIZOL: Spustili veľkú pátraciu akciu... Po pár hodinách prišla ZDRVUJÚCA správa!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (6)
(Zdroj: Facebook/Pátrací Tím Východ, Pohotovostný pátrací tím)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

PREŠOV - Polícia vyhlásila tento týždeň pátranie po 60-ročnom Jozefovi K. z okresu Prešov, ktorý odišiel z domu a zmizol. Následne sa rozbehla veľká pátracia akcia. Po niekoľkých hodinách nezvestného muža našli, žiaľ, neskoro. Polícia následne potvrdila, že smrť nastala bez cudzieho zavinenia.

Jozef K. (60) odišiel 13. júla z domu a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. Jeho zmiznutie spustilo v utorok (14. 7.) rozsiahlu pátraciu akciu, do ktorej sa zapojila dobrovoľnícka organizácia Pátrací Tím Východ spolu s prešovskými policajnými zložkami a Hasičským a záchranným zborom. "Pátranie prebiehalo od 11.00 h do 22.40 h. Systematicky sme preverovali všetky získané informácie, pričom okolie bolo monitorované pomocou termodronov a lesné porasty boli prehľadávané štvorkolkami," priblížil Pátrací Tím Východ.

„Žiaľ, aj napriek maximálnemu úsiliu všetkých zúčastnených sa pátranie skončilo tým najsmutnejším možným výsledkom. Nezvestný bol nájdený bez známok života,“ uviedli dobrovoľníci. 

Tragickú správu následne potvrdila pre Topky.sk aj polícia. Podľa krajskej policajnej hovorkyne Jany Ligdayovej bolo telo muža nájdené bez známok života ešte v tej istý deň vo večerných hodinách. "Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý konštatoval, že smrť nastala bez cudzieho zavinenia. Z uvedeného dôvodu polícia v predmetnej veci nevedie trestné stíhanie," dodala hovorkyňa.

Viac o téme: NezvestnýJozef K.Tragický záver pátrania
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po nezvestnom 44-ročnom Jozefovi: Odišiel vlakom a odvtedy sa neozval
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia bije na poplach: Traja tínedžeri odišli zo zariadenia a stále ich nenašli
Domáce
FOTO Polícia pátra
Stratil sa bez stopy: Polícia pátra po 69-ročnom Petrovi z Dubnice
Domáce
Odišiel vlakom na turistiku
Odišiel vlakom na turistiku a nevrátil sa! ZDRVUJÚCA správa: Ladislava (†49) našli bez známok života
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Najvyšší čas! Porubjaková hrá presne to, čo žije: Ako sa jej život prepašoval do seriálu?
Najvyšší čas! Porubjaková hrá presne to, čo žije: Ako sa jej život prepašoval do seriálu?
Prominenti
Polícia objasnila krádež dreva v Bojniciach
Polícia objasnila krádež dreva v Bojniciach
Správy
Mladík sa preháňal ulicami Bratislavy 100-kilometrovou rýchlosťou a v pätách mal policajtov
Mladík sa preháňal ulicami Bratislavy 100-kilometrovou rýchlosťou a v pätách mal policajtov
Správy

Domáce správy

Prezident SR Peter Pellegrini.
Pellegrini v Baku rokoval o energiách aj investíciách: Slovensko chce užšie väzby s Azerbajdžanom
Domáce
FOTO MIMORIADNE Žena si na
MIMORIADNE Žena si na Kysuciach kúpila syry pred kostolom: O pár dní zomrela
Domáce
Stále dokola! Kontaktnej zoo
Stále dokola! Kontaktnej zoo dochádza trpezlivosť: Nepochopiteľné, čo návštevníci robia ich zvieratám
Domáce
Legendárny slovenský výrobca SKRACHOVAL! Šokujúce odhalenia: Rozpredával majetok, štátu dlhuje MILIÓNY
Legendárny slovenský výrobca SKRACHOVAL! Šokujúce odhalenia: Rozpredával majetok, štátu dlhuje MILIÓNY
Nitra

Zahraničné

Chesley „Sully“ Sullenberger
Zázrak na rieke Hudson: Kapitán lietadla zachránil 155 ľudí, teraz má smutnú správu! Čaká ho dlhá cesta
Zahraničné
Na tejto fotografii z
Rusko a USA sa dohodli na prevádzkovaní vesmírnej stanice ISS do roku 2030
Zahraničné
Palestínčania nesú telá ľudí
Tragédia v Gaze: Izraelské útoky zabili rodičov aj ich šesťročnú dcéru
Zahraničné
Ilustračné foto
Čína odmieta americký tlak: Sankcie za ruskú ropu označila za neprijateľné
Zahraničné

Prominenti

Najvyšší čas! Porubjaková hrá
Najvyšší čas! Porubjaková hrá presne to, čo žije: Ako sa jej život prepašoval do seriálu?
Domáci prominenti
Katie Holmes
Filmovú hviezdu (47) načapali so zajačikom: Nový románik?!
Zahraniční prominenti
Krst piesne Anity Soul,
Po Kollárovi ďalší boháč? Vizváryová má latku nastavenú vysoko: Začal lov na úspešných
Domáci prominenti
Blake Lively, Justin Baldoni
Ona nemá dna! Blake Lively sa rozhodla zruinovať Baldoniho: Poslala mu účet na 8 miliónov!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Veľký krok do vesmíru: Nové centrum vznikne len kúsok od našich hraníc
Zaujímavosti
Talianska dedina bola odsúdená
Talianska dedina bola odsúdená na zánik: Umelci ju zachránili a zmenili na hotový klenot
dromedar.sk
Galerna na pláži Hendaya
NEČAKANÝ JAV na obľúbenej pláži, turisti vzali nohy na plecia: TOTO ich vystrašilo!
Zaujímavosti
Ariana Grande
Aj celebrity robia trápne chyby: Ariana Grande, Nicola Peltz či Jamie Laing nechtiac ukázali viac, než chceli
Zaujímavosti

Dobré správy

Ženy robia jednu chybu
Ženy robia jednu chybu stále dokola: Presne toto by ste mali zmeniť!
feminity.sk
Trend longevity sa rieši
Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry
Domáce
Letná novinka, ktorá nielen
Letná novinka, ktorá nielen osvieži: Ktorá z týchto príchutí vás zaujala viac?
feminity.sk
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk

Ekonomika

Rázny krok slovenských súdov: Známa poisťovňa čelí hrozbe bankrotu, v hre sú peniaze tisícov klientov!
Rázny krok slovenských súdov: Známa poisťovňa čelí hrozbe bankrotu, v hre sú peniaze tisícov klientov!
Slovensko má ďalšie problémy: Európska komisia nás rieši až v piatich prípadoch!
Slovensko má ďalšie problémy: Európska komisia nás rieši až v piatich prípadoch!
Lacná elektrina nestačí: Nová štúdia ukázala, prečo u nás elektromobily často nedávajú finančný zmysel!
Lacná elektrina nestačí: Nová štúdia ukázala, prečo u nás elektromobily často nedávajú finančný zmysel!
Slovenská pošta zatvára ďalšie pobočky: Starostovia protestujú, pošta hovorí o nevyhnutnej záchrane!
Slovenská pošta zatvára ďalšie pobočky: Starostovia protestujú, pošta hovorí o nevyhnutnej záchrane!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Deschamps položil provokatívnu otázku: A nehovorím to len preto, že sme prehrali
MS VO FUTBALE 2026 Deschamps položil provokatívnu otázku: A nehovorím to len preto, že sme prehrali
MS vo futbale
Rakovina ako z Tarantina: Slovenská legenda sa vrátila k neľahkému životnému obdobiu
Rakovina ako z Tarantina: Slovenská legenda sa vrátila k neľahkému životnému obdobiu
Hádzaná
Prvý brankár so streleným gólom: Veľká ligová ikona navždy opustila futbalový svet
Prvý brankár so streleným gólom: Veľká ligová ikona navždy opustila futbalový svet
Bundesliga
MS VO FUTBALE 2026 Ohlasy na prvé semifinále: Lekcia pre celý svet, francúzsky sen skončil ako Pompeje
MS VO FUTBALE 2026 Ohlasy na prvé semifinále: Lekcia pre celý svet, francúzsky sen skončil ako Pompeje
MS vo futbale

Auto-moto

Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Zaujímavosti
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
Predstavujeme
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
Predstavujeme
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Doprava

Kariéra a motivácia

Keď sa šéf zmení na tyrana: Čo je to bossing a ako sa brániť toxickému nadriadenému?
Keď sa šéf zmení na tyrana: Čo je to bossing a ako sa brániť toxickému nadriadenému?
Vzťahy na pracovisku
Sekretárka vs. Office Manažér: Viac než len zmena názvu na vizitke
Sekretárka vs. Office Manažér: Viac než len zmena názvu na vizitke
Trendy na trhu práce
Z kamoša šéfom: Ako prežiť povýšenie zvnútra tímu a nestratiť priateľov ani rešpekt?
Z kamoša šéfom: Ako prežiť povýšenie zvnútra tímu a nestratiť priateľov ani rešpekt?
Kariérny rast
Prečo je obyčajné „Ďakujem“ najlacnejším a najúčinnejším benefitom vo firme?
Prečo je obyčajné „Ďakujem“ najlacnejším a najúčinnejším benefitom vo firme?
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Ako vyčistiť špajzu po nálete molí a ochrániť nové zásoby jedla
Ako vyčistiť špajzu po nálete molí a ochrániť nové zásoby jedla
Rady a tipy
Smrdí vám kuchynská hubka? Vyskúšajte tento instagramový trik
Smrdí vám kuchynská hubka? Vyskúšajte tento instagramový trik
Rady a tipy

Technológie

Tajná jednotka FSB, o ktorej sa takmer nehovorí. Takto funguje Centrum 16
Tajná jednotka FSB, o ktorej sa takmer nehovorí. Takto funguje Centrum 16
Správy
Microsoft opravil takmer 600 chýb vo Windowse. Túto aktualizáciu neodkladaj, obsahuje aj vážne bezpečnostné diery
Microsoft opravil takmer 600 chýb vo Windowse. Túto aktualizáciu neodkladaj, obsahuje aj vážne bezpečnostné diery
Bezpečnosť
FCC schválila prvý satelit s orbitálnym zrkadlom. Satelit má ešte tento rok poslať slnečné svetlo späť na Zem
FCC schválila prvý satelit s orbitálnym zrkadlom. Satelit má ešte tento rok poslať slnečné svetlo späť na Zem
Technológie
Dávni preživší pomohli rozlúštiť príčinu permsko-triasového vymierania, najväčšej katastrofy v dejinách Zeme
Dávni preživší pomohli rozlúštiť príčinu permsko-triasového vymierania, najväčšej katastrofy v dejinách Zeme
Veda a výskum

TN LIVE

Čo čaká Slovákov po spojení zdravotných poisťovní? Dôvera a Union hovoria o lepších benefitoch
Čo čaká Slovákov po spojení zdravotných poisťovní? Dôvera a Union hovoria o lepších benefitoch
Domáce
Nečakaný krok. Nikéligista preradil do B-tímu veľké talenty, jedného chcel Slovan, ďalšieho v Holandsku
Nečakaný krok. Nikéligista preradil do B-tímu veľké talenty, jedného chcel Slovan, ďalšieho v Holandsku
Nike-liga
Krajiny EÚ sa dohodli na predĺžení ochrany pre utečencov z Ukrajiny. Podmienky však budú prísnejšie
Krajiny EÚ sa dohodli na predĺžení ochrany pre utečencov z Ukrajiny. Podmienky však budú prísnejšie
Zahraničné
VIDEO: Výbuch pri Trenčíne. Na mieste sú zranení, v pohotovosti sú všetky záchranné zložky
VIDEO: Výbuch pri Trenčíne. Na mieste sú zranení, v pohotovosti sú všetky záchranné zložky
Domáce

Bývanie

Dali preč stenu a bývanie bolo zrazu priestrannejšie. Premena prízemia dala rodine omnoho lepší domov
Dali preč stenu a bývanie bolo zrazu priestrannejšie. Premena prízemia dala rodine omnoho lepší domov
Aj vy robíte tieto chyby? Lákate si tak mravce, mušky aj myši dovnútra. Čo robiť, aby ste sa ich zbavili?
Aj vy robíte tieto chyby? Lákate si tak mravce, mušky aj myši dovnútra. Čo robiť, aby ste sa ich zbavili?
Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok

Pre kutilov

Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Nábytok
Zahrabte k paradajkám a paprikám hlinenú nádobu: Geniálny trik, s ktorým stačí zalievať raz za týždeň!
Zahrabte k paradajkám a paprikám hlinenú nádobu: Geniálny trik, s ktorým stačí zalievať raz za týždeň!
Záhrada
Skleník v ohrození: Ak zbadáte na paprikách a paradajkách lepkavý povlak, zakročte včas
Skleník v ohrození: Ak zbadáte na paprikách a paradajkách lepkavý povlak, zakročte včas
Záhrada
6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na dovolenke sme stretli manželovu asistentku: Ubytovala sa v rovnakom hoteli a dávala mu nenápadné znamenia
Partnerské vzťahy
Na dovolenke sme stretli manželovu asistentku: Ubytovala sa v rovnakom hoteli a dávala mu nenápadné znamenia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Žena si na
Domáce
MIMORIADNE Žena si na Kysuciach kúpila syry pred kostolom: O pár dní zomrela
Stále dokola! Kontaktnej zoo
Domáce
Stále dokola! Kontaktnej zoo dochádza trpezlivosť: Nepochopiteľné, čo návštevníci robia ich zvieratám
Roger John Hussey zomrel
Zahraničné
HRÔZA na pláži! Podnikateľ zomrel po páde počas parasailingu, pred očami manželky a turistov: Autentické VIDEO
Pohroma na SPIŠI: Počasie
Domáce
Pohroma na SPIŠI: Počasie sa VYBÚRILO na tejto obci a prívalový dáž zatopil celú križovatku a okolité pivnice!

Ďalšie zo Zoznamu