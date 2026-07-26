Štát vyčlenil desiatky miliónov na nájomné bývanie: Pomôcť má rodinám aj seniorom

BRATISLAVA - Úrad vlády (ÚV) SR vyhlásil výzvu na nájomné byty pre mladé rodiny, seniorov a Rómov. Vyčlenených je na ňu 35,3 milióna eur. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Hlavným cieľom výzvy je systematický rozvoj bytovej infraštruktúry formou výstavby, nadstavby či kompletnej rekonštrukcie budov. Samosprávy sú zmluvne viazané zachovať sociálno-nájomný charakter týchto nehnuteľností minimálne po dobu 20 rokov. Nájomné zmluvy budú transparentné a výška regulovaného nájomného bude nastavená citlivo k možnostiam rodín s nižším príjmom,“ ozrejmil.
ÚV SR upozornil, že nastavenie výzvy striktne rešpektuje demografické zloženie území a spája komunity na princípe inklúzie. „Nové nájomné bývanie nie je určené výhradne pre rómske obyvateľstvo. Podmienky výzvy určujú presný percentuálny podiel bytov pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) nasledovne: V obciach s podielom MRK do 50 percent musí byť pre túto komunitu vyčlenených minimálne 30 percent bytov, v obciach s podielom MRK nad 50 percent je tento podiel stanovený na minimálne 50 percent bytov. Zvyšná kapacita bytov slúži pre potreby ostatných obyvateľov obce,“ priblížil.
Samosprávy tak podľa neho môžu pri stanovovaní podmienok pridelenia priamo zohľadniť lokálne priority a podporiť špecifické cieľové skupiny z majoritného obyvateľstva, ako sú mladé rodiny či seniori. „Výzva zároveň myslí na zdravotne znevýhodnených, pre ktorých musí byť povinne vyčlenených 15 percent z celkovej kapacity. Samosprávy majú zároveň povinnosť z vybraného nájomného povinne tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv, a to ročne vo výške minimálne 0,5 percenta z celkových obstarávacích nákladov bytu. Tým sa zabezpečí nezávislý zdroj financií na dlhodobú správu budov bez zaťažovania rozpočtu obce,“ dodal.