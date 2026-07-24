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Rumuni po prvý raz zasiahli: Ich stíhačka F-16 zostrelila narušiteľský dron vo svojom vzdušnom priestore

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BUKUREŠŤ- Rumunsko v piatok zostrelilo stíhačkou F-16 po prvýkrát dron, ktorý vletel do jeho vzdušného priestoru. Na sociálnej sieti X o tom informoval rumunský prezident Nicušor Dan, píšu o tom agentúry AFP a Agerpres.

„Dnes ráno okolo 11.00 h (10.00 h SELČ, pozn. redakcie) rumunský pilot v stíhačke F-16 zostrelil dron, ktorý vletel do vzdušného priestoru našej krajiny,“ napísal rumunský prezident na sieti X. „Oblasť bola neobývaná, takže pilot mohol strieľať bez akéhokoľvek rizika. V súčasnosti tímy z inštitúcií s príslušnými kompetenciami vyšetrujú v oblasti, aby poskytli všetky podrobnosti o incidente,“ doplnil.

Rumunsko zdieľa s Ukrajinou vyše 600-kilometrovú hranicu a ruské drony narušili od začiatku útokov na ukrajinské prístavy pozdĺž Dunaja už viackrát jeho vzdušný priestor. Koncom mája spadol ruský dron na strechu bytového domu v meste Galati. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec.

Viac o téme: Vzdušný priestorRumunskoDron
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