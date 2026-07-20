Nízka hladina obmedzila plavbu na Dunaji: Niektoré lode musia čakať na kotviskách

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
BRATISLAVA - Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zotrvávajú na kotviskách. Potvrdili to z Dopravného úradu s tým, že plavebná prevádzka je obmedzená v dôsledku nízkeho vodného stavu.
„Plavidlá s väčším ponorom nemôžu na niektorých úsekoch Dunaja bezpečne preplávať, a preto zotrvávajú na vhodných kotviskách a vyčkávajú na zlepšenie plavebných podmienok,“ uviedol Dopravný úrad.
Upozornil zároveň na to, že plavidlá, ktorých ponor umožňuje bezpečný prechod cez kritické úseky rieky, môžu vo svojej plavbe naďalej pokračovať.