Rusko po zákaze vývozu hlási posun: Trh s palivami sa stabilizuje, v regiónoch rušia limity

MOSKVA - Vládne opatrenia zamerané na stabilizáciu trhu s palivami prinášajú výsledky. Vo viacerých regiónoch úrady rušia obmedzenia na predaj palív, zvyšuje sa počet fungujúcich čerpacích staníc a skracujú sa rady čakajúcich motoristov. V spravodajskom programe Vesti to v utorok povedal podpredseda ruskej vlády Alexandr Novak, informuje o tom agentúra TASS.
Vicepremiér tvrdí, že výsledky priniesli opatrenia, medzi ktorými spomenul zákaz vývozu ropných produktov, nasýtenie trhu dovozom, zvýšenie objemu výroby, ako aj zmeny harmonogramu opráv závodov. „Vidíme, že tieto opatrenia prinášajú výsledky a trh sa už čiastočne stabilizuje. V mnohých regiónoch sa rušia obmedzenia, čoho dôkazom je počet fungujúcich čerpacích staníc a skrátenie radov,“ vyhlásil podpredseda vlády po rokovaní, na ktorom riešili situáciu v zásobovaní domáceho trhu pohonnými látkami.
Napríklad spoločnosť Lukoil zvýšila vo Vologdskej oblasti, kde vlastní 90 percent čerpacích staníc, už počas uplynulého víkendu limit na výdaj pohonných látok z 30 na 40 litrov na zákazníka. Novak súčasne priznal, že v niektorých regiónoch je situácia naďalej zložitá. „V určitých regiónoch samozrejme pretrváva napätá situácia, preto sme dnes s jednotlivými spoločnosťami posudzovali, ako zabezpečiť zásobovanie týchto oblastí ropnými produktmi,“ poznamenal.
Vicepremiér poukázal na to, že osobitnú pozornosť venujú zásobovaniu poľnohospodárskeho sektora, keďže pokračuje obdobie zberu úrody. Zároveň zdôraznil, že všetky regióny zahrnuté do programu zásobovania severných oblastí dostanú potrebné množstvo ropných produktov. Do tohto programu, cieľom ktorého je zásobovanie odľahlých a ťažko dostupných oblastí ďalekého východu, severu a Sibíri životne dôležitým tovarom, je zapojených 25 subjektov Ruskej federácie.