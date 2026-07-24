Vedci bijú na poplach: Európa sa zohrieva nečakane rýchlo! Desivá prognóza ďalšieho vývoja

BRUSEL - Európa sa už dnes otepľuje rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný kontinent a podľa novej vedeckej štúdie sa tento trend môže v najbližších rokoch ešte zosilnieť. Výskumníci upozorňujú, že prirodzené klimatické procesy v Atlantickom oceáne môžu zvýšiť otepľovanie severnej časti kontinentu až o tretinu nad úroveň spôsobenú ľudskou činnosťou.
Vedci našli ďalší faktor, ktorý zosilňuje otepľovanie
Európa sa už niekoľko desaťročí otepľuje približne dvojnásobným tempom oproti celosvetovému priemeru. Nová štúdia vedcov publikovaná v odbornom časopise Nature Communications naznačuje, že za tým nestojí len rast koncentrácie skleníkových plynov, ale aj prirodzené dlhodobé zmeny v severnom Atlantiku.
Výskumníci analyzovali klimatické údaje, historické záznamy aj paleoklimatické rekonštrukcie a dospeli k záveru, že od konca 90. rokov sa Atlantik nachádza vo fáze, ktorá zosilňuje rast teplôt v Európe. Podľa ich odhadov môže tento jav v rokoch 2000 až 2035 zvýšiť otepľovanie severnej Európy až približne o 30 percent oproti tomu, čo by spôsobilo samotné globálne otepľovanie.
Vedci zároveň zdôrazňujú, že tento prirodzený klimatický cyklus nenahrádza vplyv človeka, ale iba zosilňuje účinky klimatickej zmeny spôsobenej emisiami skleníkových plynov.
Horúčavy, ktoré sa stávajú novým normálom
Výsledky štúdie prichádzajú v čase, keď Európa opäť čelí mimoriadne horúcemu letu. Vedci upozorňujú, že extrémne horúčavy, ktoré boli kedysi výnimočné, sa stávajú čoraz častejšími, intenzívnejšími a trvajú dlhšie. Podľa klimatológov ide o dôsledok pokračujúceho globálneho otepľovania, ku ktorému sa teraz môžu pridávať aj prirodzené výkyvy oceánov.
Dopady už pociťuje celá Európa
Extrémne teploty sa už odrážajú na živote miliónov Európanov. Viaceré krajiny zápasia s rozsiahlymi lesnými požiarmi, dlhotrvajúcim suchom aj kriticky nízkymi hladinami riek, ktoré komplikujú dopravu, poľnohospodárstvo aj zásobovanie vodou.
Odborníci preto upozorňujú, že klimatické modely musia pri predpovediach budúceho vývoja zohľadňovať nielen rast emisií skleníkových plynov, ale aj prirodzené klimatické cykly v Atlantiku. Len tak bude možné presnejšie odhadnúť, ako rýchlo sa bude Európa v nasledujúcich desaťročiach meniť.