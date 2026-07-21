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Zabudnite na kúpaliská! Toto sú najlepšie miesta na únik pred horúčavami

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Pred vysokými letnými teplotami na Slovensku možno uniknúť nielen v akvaparkoch a na kúpaliskách, ale aj v jaskyniach, tiesňavách, podzemných banských dielach či horských potokoch. Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel spolu s krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu poskytli tipy na výlety, kde sa dá v lete v prirodzenom prostredí schladiť.

Jaskyňa Driny, jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku, má celoročne teplotu približne osem stupňov Celzia. Výlet možno spojiť s prechádzkou v Malých Karpatoch alebo návštevou Smoleníc so známym zámkom. Schladenie poskytujú aj historické kostoly v centre Trnavy, ktoré možno spojiť s prehliadkou Malého Ríma.

Matúšova zem, teda Galanta a okolie, má viaceré vodné atrakcie. Napríklad Vincov les pri Sládkovičove, Thermalpark Diakovce, Galandia v Galante či jazero Aquarea Čierna Voda. „Matúšova zem je zároveň rajom vodnej turistiky. Malý Dunaj patrí medzi najvyhľadávanejšie lokality na člnkovanie a splavy, zatiaľ čo rieka Váh ponúka ideálne podmienky na rekreačné plavby, vodné športy aj oddych v prírode,“ uviedla vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.

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Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Aktívny oddych umožňuje Mŕtve rameno Váhu v Komárne. Chládok poskytujú aj unikátne skalné obydlia v Brhlovciach vytesané do vulkanického tufu. V lete si zachovávajú prirodzene nízku teplotu a približujú tradičný spôsob života v Tekove. Novinkou je podzemná expozícia Hornonitrianskeho banského skanzenu v Handlovej. V hĺbke 140 metrov je stabilná teplota približne 15 stupňov Celzia a autentická atmosféra baníckeho prostredia. „Ikonické kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach patrí medzi architektonické skvosty Slovenska. Milovníci aktívneho pohybu si môžu zase vychutnať splavy, paddleboarding alebo kajakovanie na rieke Váh,“ priblížila Eliášová.

Schladiť sa tiež dá v Harmaneckej jaskyni

Schladiť sa tiež dá v Harmaneckej jaskyni s celoročnou teplotou okolo šesť stupňov Celzia. Hodinová prehliadka štôlne Andrej v Kremnici približuje históriu baníctva od 16. do 20. storočia vrátane legiend o permoníkoch a života baníkov. Pre aktívnych návštevníkov sú určené ferraty na Skalke pri Kremnici. Pod vedením certifikovaného horského sprievodcu možno vyskúšať výstupy, prejsť 80-metrový visutý most s výhľadmi na Kremnické vrchy.

Panoramatický chodník na Chopku spája výhľady s poznávaním prírody Nízkych Tatier a regiónov Liptov a Horehronie. Stanišovská jaskyňa je podľa Slovakia Travel jediná celoročne sprístupnená jaskyňa na Liptove. Pre Prosiecku a Kvačiansku dolinu sú typické hlboké kaňony, vodopády, skalné útvary, rebríky a husté lesy.

„Aj Horehronie ukrýva podzemné krásy. Bystrianska jaskyňa zaujme pozoruhodnými skalnými útvarmi, bohatou sintrovou výzdobou a priaznivou mikroklímou. Jaskyňa mŕtvych netopierov (pod Ďumbierom) je jediná sprístupnená vysokohorská jaskyňa v centre hrebeňa Nízkych Tatier,“ pokračovala Eliášová. Meno má podľa státisícov netopierích kostí, ktoré v nej objavili speleológovia. Slovenský raj patrí z hľadiska prirodzenej klimatizácie medzi najlepšie letné lokality. Tiesňavami Suchá Belá, Veľký Sokol či Piecky vedú turistické chodníky popri potokoch, vodopádoch a rebríkoch. V hlbokých roklinách býva v lete citeľne chladnejšie než na okolitých planinách. V Dobšinskej ľadovej jaskyni je aj v lete len niekoľko stupňov nad nulou.

V Liptovskej Tepličke poskytujú ochladenie Prameň Čierny Grúň a Prameň Hornádu. Mokraď Matejov prameň približuje náučný chodník cez rašelinisko. „Liptovská Teplička patrí počas leta medzi najchladnejšie slovenské obce, pričom priemerné teploty sú približne o šesť stupňov nižšie ako v Bratislave,“ podotkla Eliášová. V Šariši sa dá osviežiť na kúpaliskách v Prešove a Sabinove či v Aquaparku Lipany.

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