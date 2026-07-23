Slovenskí hasiči vyrážajú do boja s peklom: Vo Francúzsku ich čakajú ničivé lesné požiare

BRATISLAVA - Slovenskí hasiči vyrazia v piatok (24. 7.) na juhozápad Francúzska, kde pomôžu pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Nasadení budú v obci Saumos v regióne Gironde, ktorý v súčasnosti sužuje vlna extrémnych horúčav a požiare. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Ich úlohou bude podporiť francúzskych kolegov pri ochrane životov, majetku aj vzácnej prírody,“ konštatuje HaZZ.
Lesné požiare na juhozápade Francúzska si vynútili evakuáciu ďalších 7000 ľudí, uviedli vo štvrtok miestne úrady. Išlo o preventívnu evakuáciu zo šiestich kempingov a obytnej zóny severne od vyhľadávaného luxusného letoviska Cap Ferret. Celkový počet evakuovaných osôb tak stúpol na približne 12.000. Miestne úrady v stredu (22. 7.) neskoro večer uviedli, že plamene už zničili približne 2000 hektárov územia.
V departemente Gironde naďalej platí najvyšší, červený stupeň varovania pred lesnými požiarmi. Úrady vyzývajú obyvateľov, aby dodržiavali oficiálne pokyny a postupovali s maximálnou opatrnosťou.