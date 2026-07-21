Ruská kuriérka presadla na koňa: VIDEO obletelo internet! Krajinu trápi nedostatok paliva

LIPECK - Video kuriérky, ktorá sa ulicami ruského Lipecka preháňa na koni, obletelo sociálne siete. Hoci nie je potvrdené, že dôvodom je nedostatok benzínu, zábery prichádzajú v čase, keď Rusko zápasí s vážnou palivovou krízou.
Video z Lipecka rozprúdilo na internete búrlivú diskusiu. Na záberoch je kuriérka donáškovej služby, ktorá namiesto motocykla či auta sedí v sedle koňa. Mnohí používatelia si okamžite začali robiť žarty, že v Rusku už dochádza benzín a kuriéri musia hľadať nové spôsoby, ako doručiť objednávky.
Benzín sa stáva vzácnym
Hoci zábery pôsobia úsmevne, realita je pre mnohých Rusov podstatne menej veselá. Krajina sa v posledných týždňoch potýka s nedostatkom pohonných hmôt po sérii ukrajinských útokov na ropné rafinérie. Ako informovala agentúra Reuters, v niektorých regiónoch sa tvoria dlhé rady na čerpacích staniciach, benzín sa predáva len v obmedzenom množstve a úrady prijímajú mimoriadne opatrenia, aby zabezpečili zásobovanie.
Palivová kríza sa prehlbuje
Rusko čelí nedostatku benzínu po sérii ukrajinských útokov na ropné rafinérie. V niektorých regiónoch sa tvoria dlhé rady na čerpacích staniciach, viaceré pumpy obmedzili predaj pohonných hmôt a vodiči si môžu natankovať len obmedzené množstvo paliva.
Situácia je natoľko vážna, že vláda rozhodla o prednostnom zabezpečení benzínu pre vozidlá zásobujúce veľké obchodné reťazce potravinami, aby predišla problémom so zásobovaním obchodov. O vývoji informovala agentúra Reuters.
Aj ropná veľmoc má problémy
Situácia zašla tak ďaleko, že ruská vláda rozhodla o prednostných dodávkach paliva pre vozidlá zásobujúce veľké obchodné reťazce potravinami. Moskva zároveň hľadá nové zdroje benzínu, aby zmiernila dôsledky výpadkov spôsobených poškodením rafinérií.
Či sa kuriérka na koni stala len náhodnou internetovou senzáciou alebo nechceným symbolom ruských problémov, zostáva otázne. Jedno je však isté – video sa objavilo v čase, keď aj jedna z najväčších ropných veľmocí sveta rieši problém, ktorý by ešte donedávna znel ako absurdný.