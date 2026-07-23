Ruská influencerka takmer ZHORELA počas spánku: Zobudila som sa na to, že mi HORIA vlasy! Odniesol si to najmä chrbát

MOSKVA – Táto ruská influencerka sa druhýkrát narodila. Počas noci sa spustil v jej byte požiar, ktorý vypukol hneď vedľa jej postele. Z tvrdého spánku ju zobudil zápach dymu. Mala šťastie, inak by zrejme zhorela.
Známa Ruska Anna Otavinová (24), ktorá sa ukazuje na verejnosti prevažne cez sociálne siete ako jasnovidka, môže ďakovať, že ešte žije. V jej luxusnom byte v ruskej metropole sa odohrala situácia, pri ktorej mohla umrieť.
Len si dala nabíjať smartfón
Anna si pred spaním zapla pri posteli powerbanku, aby si cez ňu dala nabíjať svoj smartfón. Ako neskôr zistila, bola to takmer jej osudová chyba. Prenosná banka sa totiž v noci prehriala natoľko, že začala horieť. Píše o tom The Sun.
"V zlomku sekundy začalo horieť," napísala Anna na sociálnych sieťach. Najprv sa zobudila na to, že cíti dym. To už bol chytený koberec aj kraj jej postele. Dokonca jej začali horieť aj vlasy. Keď sa vyľakala a posadila sa, chytil sa jej od nich aj chrbát.
"Ležala som chrbtom k powerbanke a vlasy som si nechala rozpustené. Keď som od prekvapenia vyskočila z postele, spadli mi na chrbát. Keďže už ale horeli, chytil sa mi od nich chrbát," povedala.
Keď uhasila oheň na sebe, zistila, že jej paplón a vankúš už tiež horia. "V momente, keď som vyskočila z postele, powerbanka spadla na zem a začal horieť celý koberec. Rýchlo som ju prikryla a všetok oheň v izbe uhasila," hovorí s tým, že až potom si mohla ošetriť nepekné popáleniny na chrbte.
Keď začalo horieť, v luxusnom penthouse to spustilo alarm a záchranné zložky boli na mieste do pár minút. Influencerka skončila s popáleninami druhého stupňa, ktoré jej lokalizovali na 30 % tela.
Na záver dodala, že powerbanku dostala od bývalého partnera, ale značku si už nepamätá. Na sociálnych sieťach má množstvo sledovateľov a oficiálne má zhruba 3 000 klientov.