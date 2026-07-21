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Francúzsky parlament schválil pesticídy nebezpečné pre včely: Po hlasovaní ODSTÚPILA ministerka

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

PARÍŽ - Francúzsky parlament v utorok schválil kontroverzný návrh zákona, ktorý umožní poľnohospodárom používať dva pesticídy škodlivé pre včely. Proti ich opätovnému povoleniu ostro protestujú environmentalisti a ľavicoví politici.

Ako informovala agentúra AFP, pravicovo orientovaný Senát, horná komora francúzskeho parlamentu, návrh zákona schválil v utorok večer pomerom hlasov 214 ku 111. Dolná komora, Národné zhromaždenie, ho odhlasovala už v utorok ráno. V reakcii na výsledok hlasovania, ktorým bude povolené používanie acetamipridu a flupyradifurónu, ministerka životného prostredia Monique Barbutová oznámila, že ešte pred stredajším zasadnutím vlády podá demisiu.

Zástancovia návrhu tvrdia, že pestovatelia cukrovej repy, jabĺk a lieskových orechov vo Francúzsku tieto insekticídy potrebujú, aby mohli konkurovať poľnohospodárom z iných európskych krajín. Používanie acetamipridu je vo Francúzsku zakázané od roku 2018 a flupyradifurónu od roku 2019. V Európskej únii sú však oba pesticídy povolené. Oponenti vo Francúzsku prijatého zákona tvrdia, že tieto látky predstavujú nebezpečenstvo pre včely aj ľudské zdravie.

Greenpeace hovorí o pošliapavaní vedy a zdravia

Organizácia Greenpeace po schválení návrhu v Národnom zhromaždení vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že „vláda a jej spojenci pošliapavajú vedu, zdravie, životné prostredie aj vôľu ľudu“. Petíciu proti opätovnému povoleniu používania acetamipridu totiž vlani podpísali viac ako dva milióny ľudí. Henri Clément z Francúzskeho zväzu včelárov označil prijatý zákon za „absolútne katastrofálny“. Hlasovanie v parlamente sa uskutočnilo po tom, ako francúzska Ústavná rada, najvyšší súdny orgán v krajine, vlani zrušila ustanovenie iného zákona, ktoré malo acetamiprid opätovne povoliť. Rozhodla tak s odôvodnením, že táto látka predstavuje riziko pre ľudské zdravie.

Ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová v parlamente obhajovala novú legislatívu ako nevyhnutný krok na riešenie nespokojnosti poľnohospodárov po protestoch, ktoré sa konali túto zimu. Zdôraznila, že zdravotné úrady povolia používanie pesticídov len v určitých oblastiach a na obmedzený čas, a to za podmienky, že nebudú mať negatívny vplyv na ľudské zdravie ani životné prostredie, že pôjde o naliehavú situáciu a nebude existovať iná alternatíva.

Väčšina ľavicových poslancov v dolnej komore parlamentu hlasovala proti opätovnému povoleniu oboch pesticídov. Návrh prešiel s podporou pravicových a mnohých centristických poslancov. Ľavicové strany už vopred avizovali, že ak Senát návrh schváli, obrátia sa na Ústavnú radu.

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