V Rusku zadržali mačku: Pašovala drogy určené väzňom! Vieme, čo s chlpatým páchateľom urobili

Mačku zadržali a stiahli jej obojok. (Zdroj: X/Shanghai Daily)
NIŽNÝ NOVGOROD - Mačka pašerák? Kuriózny prípad sa odohral v ruskom Nižnom Novgorode. Väzni v tamojšej väzenskej kolónii tam na pašovanie drog použili mačku. Chlpatý páchateľ bol po tomto zistení zadržaný.
Podľa Federálnej väzenskej služby (FSIN) mal "pašerák" na sebe dva improvizované látkové obojky. V nich boli ukryté zakázané látky určené pre väzňov. Informuje o tom web euronews.
Zamestnanci väzenia si však mačacieho drogového kuriéra ešte predtým, ako vstúpil do zariadenia. Zviera chytili a boli mu odstránené obojky. Na miesto činu rýchlo dorazil aj psovod so psom, ktorý potvrdil, že obojky obsahovali omamné látky.
Zástupcovia FSIN uviedli, že mačka bola prepustená po tom, čo sa úradníci uistili, že nie je zranená.