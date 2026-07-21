Hrôza v Chorvátsku: Češku počas dovolenky zasiahol blesk

PRAHA - Češku na pláži na chorvátskom ostrove Krk zasiahol blesk, je v nemocnici v Rijeke. ČTK o tom dnes informovalo české ministerstvo zahraničia, podľa ktorého sú českí diplomati v Chorvátsku v kontakte s miestnou políciou aj s nemocnicou.
"Vďaka rýchlej reakcii chorvátskych záchranných zložiek sa ju podarilo v krátkom čase transportovať do nemocnice v Rijeke. Našej občianke prajeme veľa síl a čo najrýchlejšie uzdravenie," uviedlo ministerstvo. Bližšie informácie úrad dodal, že poskytovať nebude vzhľadom na ochranu súkromia a osobných údajov.
Podobné prípady nie sú príliš časté
Podobné prípady nie sú príliš časté. V lete 2005 v Chorvátsku zabil blesk na mori mladého českého turistu, ktorý napriek búrke vyplával na člne. Chorvátsko patrí medzi najpopulárnejšie turistické destinácie Čechov, ministerstvo zahraničia tam preto v lete každoročne posilňuje svoju prítomnosť prostredníctvom konzulárnych konateľstiev v Splite a v Rijeke. Dočasne zriadené úrady majú podľa ministerstva za cieľ včasnú pomoc Čechom v prípade núdze. V Chorvátsku v lete pôsobia aj českí policajti.