Zemetrasenie v Peru si vyžiadalo najmenej šesť obetí, stovky ľudí prišli o domov

LIMA - Najmenej šesť ľudí zahynulo a viac ako 30 utrpelo zranenia pri zemetrasení, ktoré v sobotu večer miestneho času zasiahlo oblasť Ánd v Peru. Otras s magnitúdou približne 5,5 poškodil desiatky budov a okolo 300 obyvateľov zostalo bez strechy nad hlavou, uviedli v nedeľu miestne úrady. Informuje o tom agentúra AFP a AP.
Podľa americkej geologickej služby USGS bol hlavný otras zaznamenaný o 21.24 h miestneho času (v nedeľu 02.24 h SELČ). Jeho epicentrum sa nachádzalo neďaleko mesta Sicaya v provincii Huancayo. Hypocentrum bolo lokalizované do hĺbky okolo 24 kilometrov. Zaznamenaných bolo aj najmenej 12 dotrasov.
Najväčšie škody boli hlásené z poľnohospodárskeho regiónu Chongos Bajo ležiaceho približne 300 kilometrov východne od Limy, kde sa zrútilo množstvo domov postavených z tradičných materiálov, ako sú nepálené tehly či zmes dreva, trstiny a hliny nazývaná quincha.
Celkovo bolo zničených 48 domov, uviedol šéf peruánskej civilnej ochrany Luis Vásquez. Dodal, že počet nezvestných je stále neznámy. Pod troskami zostali i hospodárske zvieratá.
Medzi poškodenými budovami je aj kostol a bývalý kláštor Santiago de León z roku 1565, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Peru leží na tichomorskom tzv. Ohnivom kruhu, kde sa stretávajú viaceré tektonické platne a je miestom intenzívnej seizmickej aktivity. Peru zasiahne ročne približne 400 zemetrasení, no tri štvrtiny z nich sú také slabé, že ich ľudia nepocítia.
Zatiaľ posledné veľké zemetrasenie zasiahlo Peru v roku 2007, keď pri otrase s magnitúdou 7,9 zahynulo v provincii Pisco takmer 600 ľudí.