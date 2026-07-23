Dráma pri pobreží Saudskej Arábie: Tanker zasiahol projektil, na palube vypukol požiar!

LONDÝN - Projektil zasiahol v stredu tanker v Červenom mori pri pobreží Saudskej Arábie. Informovala o tom britská organizácia pre bezpečnosť námornej plavby (UKMTO) po tom, čo Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia vyhlásili námornú blokádu.
„Kapitán tankera nahlásil zásah neznámym projektilom, ktorý na palube spôsobil požiar. Posádka v súčasnosti s plameňmi bojuje,“ uviedla UKMTO vo vyhlásení k incidentu, ku ktorému došlo 70 námorných míľ juhozápadne od saudskoarabského prístavu aš-Šukajk.
Húsíovia sa v stredu medzitým podľa AFP prihlásili k zodpovednosti za útoky na dva saudskoarabské ropné tankery v Červenom mori. Vo vyhlásení zverejnenom na platforme Telegram uviedli, že „uskutočnili cielenú vojenskú operáciu zameranú na dva saudskoarabské ropné tankery, ktoré porušili blokádu“. Zároveň identifikovali dotknuté plavidlá ako Encelia a Layla.
Jemenskí povstalci podporovaní Iránom tento týždeň v pondelok 20. júla vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie. Pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Ich cieľom je úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab pre tieto lode. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu. Medzinárodná komora pre lodnú dopravu (ICS) v stredu oznámila, že húsíovia posielajú rádiové varovania lodiam nachádzajúcim sa v Červenom mori.