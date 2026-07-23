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Komunálne voľby v kurzoch: Bookmakeri naznačujú možnú ZMENU na poste primátora!

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(Zdroj: TASR - Roman Hanc, TASR – František Iván, TASR – Diana Semanová, TASR - Jaroslav Novák)
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KOŠICE - Bookmakeri Tipsportu vypísali kurzy na voľbu primátora Košíc. Aktuálne kurzy naznačujú možnú zmenu na poste primátora vo východoslovenskej metropole. Informoval o tom manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček.

Hlavným favoritom stávkových špecialistov Tipsportu nie je súčasný primátor Jaroslav Polaček, ale starosta mestskej časti Sídlisko KVP Ladislav Lörinc. „Na Lörinca je aktuálne vypísaný kurz na úrovni 1,6:1, zatiaľ čo na úradujúceho primátora Polačeka je to 2,3:1,“ uviedol Buček.

Väčšia dráma ako v Bratislave

Na rozdiel od Bratislavy, kde bookmakeri Tipsportu považujú víťazstvo kohokoľvek iného než Matúša Valla za veľké prekvapenie, je situácia v Košiciach oveľa otvorenejšia. Zamiešať predvolebnými kartami môže aj Lenka Kovačevičová (kurz 4:1) a úplne odpisovať nemožno ani Martina Mudráka, kandidáta strany Progresívne Slovensko (kurz 6:1).

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Spomenutá starostka košickej mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová môže byť lakmusovým papierikom výsledkov volieb v Košiciach. „Otvorila kontroverznú tému búrania rómskych osád, okrem toho má podporu niekoľkých košických mestských častí. Ak by Kovačevičová usúdila, že jej kandidatúra nemá šancu na celkové víťazstvo, môže byť jej podpora pre jedného z dvojice favoritov rozhodujúca,“ uviedol vedúci bookmakerov a špecialista na politické stávky Tipsportu Pavol Boško.

Jaroslav Polaček stojí na čele Košíc od roku 2018, mandát následne obhájil aj v roku 2022. Voľby do orgánov územnej samosprávy sa uskutočnia na Slovensku v sobotu 24. októbra.

Viac o téme: KurzyTipsportPrimátor Košíc
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