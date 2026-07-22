Následky požiaru haly v Pezinku sú obrovské: Škoda sa vyšplhala na 150-tisíc eur

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - Utorkový (21. 7.) požiar skladovej haly v lokalite Glejovka v Pezinku spôsobil majiteľovi objektu materiálnu škodu predbežne vo výške 150.000 eur. Príčina vzniku požiaru je naďalej predmetom vyšetrovania. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Hasiči zasahovali v utorok ráno pri požiari skladovej haly v lokalite Glejovka v Pezinku. Nachádzal sa v nej odpad a množstvo horľavého materiálu vrátane horľavých kvapalín. Pri udalosti sa nikto nezranil.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)