Koniec luxusného života: Čínskeho miliardára poslali za mreže na 30 rokov! Okradol tisíce ľudí

WASHINGTON - Americký federálny súd v pondelok poslal na 30 rokov do väzenia čínskeho podnikateľa a miliardára, a to za rozsiahly podvod, ktorým pripravil tisíce ľudí po celom svete dovedna o viac než jednu miliardu dolárov. Informovali o tom agentúry AFP a AP.
Kuo Wen-kuej bol v minulosti považovaný za jedného z najbohatších mužov v Číne. Zbohatol obchodovaním s nehnuteľnosťami. Z vlasti ušiel pred desiatimi rokmi do USA, kde si vybudoval povesť samozvaného disidenta a kritika Komunistickej strany Číny. Zadržali ho v marci 2023 v jeho luxusnom byte v New Yorku s výhľadom na Central Park. Porota amerického súdu čínskeho magnáta v júli 2024 jednomyseľne uznala za vinného z podvodu a rôznych trestných činov vrátane prania špinavých peňazí.
Kuo bol obvinený z toho, že od roku 2018 využíval svoje vplyvné postavenie na internete na to, aby presvedčil tisíce ľudí, nech investujú do jeho spoločností alebo projektov. Tie im sľubovali lukratívne výnosy alebo luxusné služby, ale podľa amerických úradov slúžili predovšetkým na financovanie jeho okázalého životného štýlu. Obžaloba uviedla, že „zničil stovky životov“ a spôsobil trápenie obetiam i rodinám, ktoré boli finančne, emocionálne a psychicky zničené. Newyorská sudkyňa mu nariadila zaplatiť náhradu škody vo výške 889 miliónov dolárov.
Plány na zvrhnutie Pekingu
Počas dobrovoľného exilu v USA sa Kuo podľa agentúry AFP prezentoval ako neochvejný zástanca demokracie, zatiaľ čo udržiaval vzťahy s notoricky známou postavou americkej pravice a bývalým poradcom a stratégom prezidenta Donalda Trumpa Stevom Bannonom. V roku 2020 oznámili spoločnú iniciatívu zameranú na zvrhnutie vlády v Pekingu.
Bannona v lete 2020 zadržali na Kuovej jachte v prípade sprenevery finančných prostriedkov súvisiacich s projektom výstavby múru na hranici USA s Mexikom, ktorý mal zastaviť príchod nelegálnych migrantov. Úrady v Číne obvinili Kua zo znásilnenia, únosu, prijatia úplatku a ďalších trestných činov. Kuo tieto obvinenia odmietol ako nepravdivé. Jeho právnici tvrdia, že sa stal obeťou prenasledovania zo strany Komunistickej strany Číny, ktorá podľa nich zverbovala elity v USA, aby proti nemu podnikli sprisahanie.