Muž odmietol prevziať gigantické pizze za vyše 70 eur: Drsný STRET s poslíčkom, roz***em ti okná na prevádzke!

BYDGOSZCZ - Na to, čo sa odohralo v poľskej pizzérii v poľskom meste Bydgoszcz, bude poslíček ešte dlho spomínať. A nie v dobrom. Zákazník si totiž podľa ich slov objednal dve gigantické pizze, pričom každá jedna vážila 3,5 kilogramov. Keď kuriér prišiel, odmietol ich prevziať a následne sa o niekoľko minút odohrala veľká hádka s potenciálom bitky!
Majiteľ pizzerie neskôr prezradil ďalšie detaily pre portál TVN24.pl. Pizzéria bola najskôr z objednávky nadšená. Nestáva sa totiž často, aby si niekto na jednotlivca objednal až dve gigantické pizze tohto typu. Dohromady malo ísť o objednávku za 333 zlotých, čo je asi 76 eur.
Kuriér o pár minút prišiel na napísanú adresu, no údajný zákazník vraj v sekunde zmenil postoj a tvrdíl, že si vraj nič neobjednal a za pizze 333 zlotých nezaplatí v žiadnom prípade. Všetko sa stalo 16. júla v meste Bydgoszcz. "Objednal si u nás dve obrovské pizze. Každá vážila viac ako 3,5 kilogramu," potvrdil v rozhovore pre spomínaný portál Jacek Dura, majiteľ pizzérie. Ten sa neskôr za zákazníkom vybral osobne na konfrontáciu.
Majiteľ pizzérie už medzičasom videom vymazal.
Moment agresie, budeš mať roz***ané okná, kričal
"Na začiatku klamal a tvrdil, že nič neobjednal. Tak som priamo pred ním zavolal na číslo, z ktorého bola objednávka zadaná. Zazvonil mu mobil a povedal som mu, že zjavne objednával, keď mu zvoní telefón, z ktorého prišla objednávka. Až vtedy začal byť agresívny. Vyšli sme zo vchodu, aby nedošlo k potýčke. Kázal som vodičovi, nech ide späť do pizzérie, a v tom momente tí dvaja vyšli von za mnou," povedal pán Jacek o agresívnom zákazníkovi a o jeho manželke.
"Môj muž si pizzu za 400 zlotých určite nevezme, prosím vás," tvrdí vo videu žena, ktorej reč preruší "rútiaci sa" zákazník, ktorý spustí vulgarizmy. "O chvíľu budeš mať rozj**** okná na prevádzke. Máš nový podnik? O chvíľu budeš mať h****," začal sa na videu vyhrážať pánovi Jackovi a následne dodal: "Môžeš mi pobozkať zadok. Normálne právo spotrebiteľa je objednávku odmietnuť. Tak odmietam. Dovidenia," hovorí muž.
K prípadu sa zapojila aj polícia, ktorá musela na mieste zasiahnuť. Za zmienku stojí aj to, že policajti prijali v tejto veci až dve oznámenia. Od majiteľa pizzérie trestné oznámenie za nebezpečné vyhrážanie a od agresívneho muža a jeho manželky oznámenie týkajúce sa neoprávneného zverejnenia podoby osôb. "V týchto veciach bude vedené prokurátorské konanie," informuje nadkomisárka Lidia Kowalska z Mestského riaditeľstva polície v Bydgoszczi.
Zďaleka nie je sám, čo sa na tohto zákazníka sťažoval
Tu sa nič nekončilo. Po policajnom zásahu muž vraj zavolal na číslo kuriéra a povedal mu, že ho "zabije", lebo vie, kde býva.
Po zverejnení videa sa snehová guľa začala nabaľovať. Na sociálnych sieťach sa pánovi Jackovi začali ozývať zamestnanci gastra z iných miest – z Koronowa, Grudziądza či Bydgoszcze – ktorí mali s týmto mužom vraj veľmi podobnú skúsenosť. "Kontaktovali ma ľudia z gastro prevádzok z iných miest. Napríklad v Grudziądzi tiež vyvolával do všetkých pizzérií a kebabární a terorizoval ich. Nemám ťažké srdce na policajtov, lebo viem, že konajú v rámci zákona. Mám ťažké srdce na poľský právny systém, ktorý chráni takýchto ľudí, čo terorizujú gastronómiu," hovorí Jacek Dura s tým, že mu záleží na tom, aby sa jeho zamestnanci cítili bezpečne.