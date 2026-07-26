Boeing je v koncoch: Šéf veľkých aerolínií zrušil objednávku! Spravte z tých lietadiel radšej konzervy

FARNBOROUGH - Prezident leteckej spoločnosti Emirates Sir Tim Clark ostro skritizoval amerického výrobcu lietadiel Boeing za opakované meškania programu 777X. Vyhlásil, že stroje, ktoré mali byť dodané už pred rokmi, sú dnes natoľko zastarané, že by z nich bolo lepšie vyrobiť konzervy na fazuľu.
Meškania trvajú už sedem rokov
Sir Tim Clark vystúpil s nezvyčajne ostrou kritikou počas leteckého veľtrhu Farnborough vo Veľkej Británii. Boeing podľa neho nedokáže dodržať termíny dodávok nového modelu 777-9, ktorý mala spoločnosť Emirates zaradiť do flotily už v apríli 2020.
O jeho vystúpení informovali agentúra Reuters aj britský denník The Telegraph, podľa ktorých Emirates teraz očakáva prvé dodávky až v druhom štvrťroku 2027.
„Tieto lietadlá mali byť u nás v apríli 2020. Ak ich dostaneme až v druhom štvrťroku 2027, je to za akýchkoľvek okolností priveľa,“ povedal Clark.
„Radšej z nich urobte konzervy na fazuľu“
Najväčšiu pozornosť však vyvolal jeho ironický odkaz na adresu Boeingu. Clark naznačil, že časť lietadiel, ktoré mali byť pôvodne dodané, už pre rozsiahle zmeny projektu ani nechce prevziať.
„Ak nám chcete odovzdať prvých desať lietadiel v tejto podobe, môžete z nich pokojne urobiť konzervy na fazuľu,“ vyhlásil podľa denníka The Telegraph.
Podľa Clarka prešiel model počas rokov takým množstvom úprav, že prvé vyrobené kusy už nezodpovedajú súčasným požiadavkám ani technickým štandardom.
Lietadlo môže zostarnúť skôr, než začne lietať
Šéf Emirates zároveň varoval, že nekonečné odklady spôsobujú, že nové lietadlo technologicky starne ešte pred uvedením do komerčnej prevádzky.
„Hrozí, že toto lietadlo technologicky zostarne skôr, než bude vôbec uvedené do prevádzky,“ upozornil Clark.
Podľa neho je preto najvyšší čas, aby výrobcovia lietadiel opäť začali investovať do vývoja nových technológií namiesto neustáleho odkladania existujúcich programov.
Kritika smerovala aj na výrobcov motorov
Clark sa neobul iba do Boeingu. Tvrdú kritiku adresoval aj výrobcom leteckých motorov, ktorým vyčíta rast cien aj zdĺhavé opravy.
„Nie je prijateľné, aby nám v hangári stálo 28 motorov čakajúcich na generálnu opravu,“ povedal prezident Emirates.
Podľa neho sa prieťahy v servise motorov začínajú priamo prejavovať na prevádzke leteckej spoločnosti a komplikujú plánovanie letov.
Boeing čelí tlaku leteckých spoločností
Program Boeing 777X patrí medzi najviac meškajúce projekty amerického výrobcu. Certifikácia lietadla sa počas uplynulých rokov viackrát posunula pre technické problémy aj zvýšený dohľad amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA).
Emirates je pritom najväčším zákazníkom modelu 777X a práve preto majú slová Sira Tima Clarka v leteckom priemysle mimoriadnu váhu. Jeho vystúpenie vo Farnborough patrí medzi najostrejšie verejné kritiky, aké doteraz na adresu Boeingu zazneli.