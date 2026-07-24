Hrôza na letisku: VIDEO Boeingu sa nepodarilo pristáť! Z chvosta mu lietali iskry

CINCINNATI - Desivé chvíle sa odohrali na letisku Cincinnati/Northern Kentucky v americkom štáte Kentucky. Nákladné lietadlo Boeing 777 počas pokusu o pristátie zachytilo chvostom o pristávaciu dráhu, spod stroja vyleteli iskry a pilot musel okamžite prerušiť pristátie.
Dramatický incident zachytil náhodný svedok, ktorý stál neďaleko letiska. Na videu je vidieť, ako sa obrovský nákladný Boeing 777 spoločnosti Kalitta Air približuje k pristávacej dráhe. V posledných okamihoch sa však zadná časť lietadla dotkne betónu a spod stroja vyšľahnú iskry.
Šokovaný autor záberov pri pohľade na lietadlo opakovane zvolal: „Woah, woah, woah...“, zatiaľ čo stroj pokračoval v lete a opäť naberal výšku.
Pilot musel prerušiť pristátie
Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) uviedol, že lietadlo počas manévru nazývaného go-around, teda prerušeného pristátia, zachytilo chvostom o pristávaciu dráhu. Posádka následne bezpečne znovu nabrala výšku a o niekoľko minút neskôr úspešne pristála.
Nákladný Boeing 777-300ER spoločnosti Kalitta Air letel z belgického Bruselu a incident sa odohral približne o 20.15 h miestneho času. O udalosti informovali denník New York Post s odvolaním na vyjadrenie FAA a miestna televízia FOX19, ktorá zverejnila aj video incidentu.
Posádka vyviazla bez zranení
Prevádzkový riaditeľ spoločnosti Kalitta Air Heath Nicholl uviedol, že pri incidente sa nikto z členov posádky nezranil. Lietadlo bolo po pristátí okamžite odstavené z prevádzky, aby technici vykonali dôkladnú kontrolu a posúdili rozsah poškodenia.
„Lietadlo bezpečne pristálo krátko po incidente a posádka neutrpela žiadne zranenia. Stroj bol vyradený z prevádzky na kontrolu a vyhodnotenie technického stavu,“ uviedol Nicholl.
Príčiny nehody vyšetrujú
Zatiaľ nie je jasné, čo spôsobilo kontakt chvosta lietadla s pristávacou dráhou. Prípad už vyšetruje Federálny úrad pre letectvo, ktorý má určiť, či išlo o chybu pri pristávacom manévri alebo zohrali úlohu aj ďalšie okolnosti.
Video medzitým zaplavilo sociálne siete, kde si mnohí používatelia všímali najmä dlhý prúd iskier šľahajúcich spod zadnej časti lietadla. Napriek dramatickým záberom sa incident skončil bez zranení a bez ďalších následkov pre posádku.