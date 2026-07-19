Prevrátil sa trajekt so 116 cestujúcimi na palube! Osud desiatok pasažierov je neznámy

GEORGETOWN - V juhoamerickom štáte Guyana sa v sobotu prevrátil trajekt so 116 ľuďmi na palube, informoval v nedeľu minister tamojšej vlády Juan Edghill. Podľa agentúry AFP sa v rámci záchrannej operácie podarilo zachrániť už najmenej 53 ľudí. O osude ďalších cestujúcich a príčine nehody zatiaľ nie sú žiadne správy.
Trajekt MV Barima vyplával z mesta Georgetown v sobotu o 15:00 h miestneho času (21:00 h SELČ) a smeroval do prístavu Kaituma v západnej Guyane. Núdzové volanie vyslal o 23:01 h miestneho času (05:01 h SELČ).
Podľa Edghilla bolo na palube 116 cestujúcich a členovia posádky. Trajekt prevážal 250 záchranných viest, dva pevné záchranné člny a šesť nafukovacích člnov. Technický stav plavidla nie je známy, miestny spravodajský web Demerara Waves Online News ho však označil za „staré plavidlo“. Podľa dostupných informácií bol trajekt Barima v roku 2017 zrekonštruovaný.
Majiteľom lode MV Barima je ministerstvo dopravy a prístavov a je pravdepodobne súčasťou flotily štyroch trajektov obsluhujúcich región Essequibo, ktorý je predmetom dlhodobého územného sporu medzi Guyanou a Venezuelou. Tieto plavidlá zohrávajú dôležitú úlohu pri preprave cestujúcich a tovaru, keďže Guyanu pretínajú početné rieky a veľkú časť jej územia pokrývajú husté tropické lesy.