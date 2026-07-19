Obrovská TRAGÉDIA: Otec a dcéra (†6) zahynuli pod traktorom, ďalšie zranené dieťa (4) čakalo na pomoc hodiny

SATTEINS - Pokojný deň na lúke sa zmenil na nočnú moru. Pri tragickej nehode traktora v obci Satteins vo Vorarlbersku prišiel o život otec spolu so svojou šesťročnou dcérou. Jeho mladšia, štvorročná dcérka nehodu prežila, no zranená zostala pri vraku celé hodiny, kým ich niekto našiel.
K tragédii došlo v utorok (14. 7.) v oblasti Zwischentobel neďaleko obce Satteins, píšu noviny Heute. Otec sa spolu so svojimi dvoma dcérami pohyboval na lúke, kde jazdil na traktore s prívesom. Z doposiaľ neznámych príčin sa súprava na svahu dostala do šmyku, stratila stabilitu a niekoľkokrát sa prevrátila.
Nehoda mala fatálne následky. Otec aj jeho šesťročná dcéra utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. Štvorročné dievčatko sa zranilo, no prežilo.
Na pomoc čakala celé hodiny
Najtragickejším momentom celého prípadu je skutočnosť, že nehoda zostala dlhý čas nepovšimnutá. Záchranári dostali tiesňové volanie až popoludní. Keď dorazili na miesto, otec aj staršia dcéra boli už mŕtvi. Mladšie dievčatko tak muselo po nehode zranené čakať na pomoc celé hodiny. Po ošetrení ho vrtuľník transportoval do Krajinskej nemocnice vo Feldkirchu.
Na miesto smerovalo veľké množstvo záchranných zložiek. Okrem zdravotníkov a vrtuľníka zasahovali dobrovoľní hasiči zo Satteinsu a Frastanzu, horská služba aj polícia, ktorá nasadila viacero hliadok, dron a policajný vrtuľník Libelle. Privolaný bol aj krízový intervenčný tím, ktorý poskytoval psychologickú pomoc príbuzným aj zasahujúcim.
Sú zásahy, po ktorých zostaneme bez slov, reagovali hasiči
Smrť otca a jeho dcéry hlboko zasiahla aj členov dobrovoľného hasičského zboru v Satteinse. „Sú zásahy, ktoré nás ako záchranárov privedú na hranice našich síl. A potom sú chvíle, ktoré nás zasiahnu priamo do srdca a nechajú nás bez slov. Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, no bolestivo si uvedomujeme, že nie vždy dokážeme pomôcť,“ píše sa v ich emotívnom vyhlásení.
Hasiči priznali, že s obeťami ich spájali aj osobné vzťahy, a preto pre nich išlo nielen o mimoriadne náročný profesionálny zásah, ale aj o obrovskú emocionálnu skúšku. Samotné vyprosťovanie napokon prevzali kolegovia z hasičského zboru vo Frastanze.
Na záver odkázali rodine zosnulých slová úprimnej sústrasti. „Naše myšlienky, modlitby a celé naše srdce patria rodine, príbuzným a priateľom. Prajeme im veľa síl, aby toto nesmierne ťažké obdobie zvládli,“ odkázali na záver rodine zosnulých slová úprimnej sústrasti.
Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Polícia okolnosti tragédie naďalej vyšetruje.