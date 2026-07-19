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Najbezpečnejšie miesto v aute: Nie je to tam, kde si myslíte... ŠTÚDIA vyvrátila známy MÝTUS!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Roky sa medzi vodičmi traduje presvedčenie, že najbezpečnejšie miesto v aute je sedadlo za vodičom. Odborníci však upozorňujú, že ide o mýtus, ktorý sa nezhoduje s výsledkami rozsiahlych analýz dopravných nehôd. Podľa dostupných štúdií je najbezpečnejším miestom v aute zadné stredné sedadlo – no nie vždy a nie v každom vozidle.

Populárne presvedčenie, že najbezpečnejšie miesto v aute je sedadlo za vodičom, sa podľa odborníkov nezakladá na pravde. Analýzy dopravných nehôd ukazujú, že najvyššiu šancu na prežitie má pasažier sediaci vzadu uprostred, no platí to len v autách, ktoré majú toto miesto vybavené plnohodnotnými bezpečnostnými prvkami, píše portál Auto Swiat.

Zaujímavé však je, že na trhu sa po rokoch opäť objavujú modely, v ktorých stredné zadné sedadlo nemusí byť bezpečné, najmä pre chýbajúci opierku hlavy či trojbodový pás.

Čo hovoria štúdie

Rozsiahle americké štúdie, ktoré skúmali všetky smrteľné nehody v rokoch 2000 až 2003, ukázali, že pasažieri sediaci vzadu majú o takmer tretinu vyššiu šancu na prežitie než tí vpredu. Najlepšie výsledky dosahuje práve stredné zadné sedadlo, kde je riziko vážnych zranení najnižšie. Dôvodom je poloha najďalej od bočných častí auta, ktoré sú pri nárazoch najviac ohrozené. Pri čelných kolíziách je zase výhodou väčší odstup od tvrdých prvkov interiéru, ktoré môžu pri prudkom náraze spôsobiť smrteľné zranenia. Pri prevrátení vozidla cestujúci v strede najmenej pociťujú rotačné sily, čo znižuje riziko poranení.

Bezpečnosť však závisí od konkrétneho vozidla. V starších autách bývalo bežné, že stredné sedadlo malo len bedrový pás alebo vôbec nemalo opierku hlavy, čo môže byť pri náraze zozadu mimoriadne nebezpečné. Podobné nedostatky sa dnes objavujú najmä pri niektorých lacných modeloch bez európskej homologácie, ktoré v testoch bezpečnosti často dopadajú veľmi zle. Ak stredné sedadlo nemá trojbodový pás, opierku hlavy či uchytenie ISOFIX, nemožno ho považovať za najbezpečnejšie.

Pri deťoch platí, že najbezpečnejšie je prevážať ich vzadu, ideálne uprostred, ale len vtedy, ak je tam možné bezpečne upevniť detský sedák. Vo väčšine áut sa ISOFIX nachádza na bočných sedadlách, takže stredné miesto je vhodné len v modeloch s tromi samostatnými sedadlami, najmä vo vanoch a niektorých SUV. Tretí rad sedadiel, ktorý býva určený pre deti, nemusí byť bezpečný, najmä ak je hlava pasažiera príliš blízko zadného okna, čo môže byť pri náraze zozadu fatálne.

Odborníci pripomínajú, že bezpečnosť nezávisí len od výberu miesta, ale aj od správnej polohy tela. Pás musí byť pevne dotiahnutý, opierka hlavy nastavená v úrovni hlavy a predné sedadlo nesmie byť príliš sklopené, aby pasažier nevykĺzol spod pásu. Nebezpečné je aj opieranie nôh o palubnú dosku či čítanie knihy počas jazdy, pretože pri aktivácii airbagu môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Najbezpečnejšie je teda sedieť vzadu uprostred, no len v aute, ktoré má toto miesto vybavené všetkými potrebnými prvkami. V praxi ho však ľudia využívajú najmä vtedy, keď sú všetky ostatné miesta obsadené.

Viac o téme: ŠtúdiaMýtusNajbezpečnejšie miesto v aute
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