Kuriózny vynález na lepšie vyprázdňovanie: Žena stvorila 18-centimetrové toaletné topánky!

NEW YORK - Pre mnohých úsmevná kuriozita, pre iných možné riešenie nepríjemného zdravotného problému. Na internete sa stali virálnym hitom netradičné topánky s príznačným názvom "Sh*t Shoes", ktoré majú ľuďom pomôcť s vyprázdňovaním. Za ich vznikom stojí žena, ktorá tvrdí, že ju k vynálezu priviedli dlhoročné vážne problémy so zápchou. Podľa portálu Need To Know sa dokonca obávala, že jej tráviaci trakt môže prasknúť.
Autorkou nezvyčajného produktu je Alexandra Houx Groundsová. Tvrdí, že roky bojovala so silnou zápchou, pričom bežné riešenia jej neprinášali úľavu.
Až rapídne zhoršenie stavu jej vnúklo myšlienku
Keď sa jej zdravotný stav zhoršil natoľko, že sa začala obávať vážnych komplikácií, rozhodla sa nájsť vlastné riešenie.
Výsledkom sú približne 18 centimetrov vysoké platformové topánky, ktoré si človek obuje pri sedení na toalete. Ich zvýšená päta má napodobniť prirodzenú polohu drepu, v akej ľudia vykonávali potrebu ešte pred rozšírením moderných toaliet.
Podľa výrobcu práve takáto poloha pomáha lepšie narovnať konečník a môže uľahčiť vyprázdňovanie. Myšlienka pritom vychádza zo štúdií, ktoré naznačujú, že zdvihnutie nôh pri sedení na toalete môže zlepšiť biomechaniku vyprázdňovania. Podobný princíp využívajú aj známe podnožky určené pod nohy.
Cena mnohých prekvapila
Bizarný produkt však nie je lacný. Pár "Sh*t Shoes" sa predáva za 69,99 dolára, teda približne 52 britských libier. Spoločnosť popri topánkach ponúka aj výživové doplnky na podporu trávenia.
Zakladateľka značky tvrdí, že jej cieľom nie je len predávať netradičný výrobok, ale aj odbúrať hanbu spojenú s tráviacimi problémami a otvoriť diskusiu o zdraví čriev.
Ľudia idú od smiechu vybuchnúť
Videá s netradičnými topánkami okamžite zaplavili sociálne siete a vyvolali množstvo reakcií. Niektorí používatelia boli nadšení. "Tieto topánky sú ikonické," napísal jeden z komentujúcich. Ďalší zavtipkoval: "Toto je pre mňa zdravotná nevyhnutnosť."
Iní zostali skeptickí najmä kvôli cene. "70 dolárov? To si zo mňa robíte srandu. Chcel som kúpiť dva páry ako darček, ale za tú cenu si radšej nechám plechovky od farby pod nohami," napísal jeden z používateľov.
Hoci sa "toaletné topánky" stali virálnou senzáciou, odborníci upozorňujú, že ľudia trpiaci dlhodobou zápchou alebo inými tráviacimi ťažkosťami by mali vyhľadať lekára. Samotná zmena polohy pri sedení totiž nemusí vyriešiť príčinu zdravotných problémov.