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Viaceré miesta Slovenska môžu potrápiť vysoké teploty

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(Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Viaceré miesta Slovenska môžu v sobotu potrápiť vysoké teploty. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Výstrahy prvého stupňa od 12.00 do 18.00 h pribudli na väčšine územia Nitrianskeho kraja a v okresoch Lučenec, Veľký Krtíš, Dunajská Streda a Galanta. Naďalej platia aj vo väčšine okresov Košického kraja a v okresoch Rimavská Sobota a Revúca.

Viaceré miesta Slovenska môžu
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 (Zdroj: shmu.sk)

V platnosti sú naďalej aj výstrahy prvého stupňa pred búrkami, a to v celom Košickom a Prešovskom kraji do 20.00 h.

Viaceré miesta Slovenska môžu
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SHMÚ)

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) odporučil ľuďom, aby pri búrkach dodržiavali viaceré zásady. Ľudia by sa podľa neho nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve či pri otvorených vodných plochách a ich blízkom okolí. Za dôležité označil nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Pri búrkach by podľa neho tiež ľudia mali zamedziť kontakt s vodivými predmetmi.

Viac o téme: SlovenskoSHMÚVysoké teploty
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