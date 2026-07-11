Mimoriadna tragédia v Lučenci: Otca štyroch detí (†36) našla v kaluži krvi jeho vlastná matka!

LUČENEC - Obyvateľov lučeneckého sídliska Rúbanisko zasiahla tragická udalosť. V skorých ranných hodinách tam zomrel 36-ročný muž, ktorého s bodným poranením hrudníka našla medzi panelákmi jeho vlastná mama. Napriek zúfalej snahe o záchranu života sa ho už nepodarilo oživiť.
Ako informovala TV JOJ, 36-ročný Štefan býval s rodinou v jednom z panelákov na sídlisku. Okolo tretej hodiny nadránom však z bytu nepozorovane odišiel. Jeho družku zobudil buchot v kuchyni, pričom zistila, že muž zmizol a spolu s ním aj veľký kuchynský nôž. Okamžite preto kontaktovala jeho príbuzných.
"Nevesta mi písala. Potom sme išli pred jeho vchod, tam sme videli plno krvi," opísala zdrvená matka. Krvavé stopy ju priviedli o niekoľko desiatok metrov ďalej, kde na tráve našla svojho syna bez známok života.
Keď zbadala omodrenú ranu, vedela, že je koniec
Napriek obrovskému šoku sa žena okamžite pokúsila o resuscitáciu. "Ja som ho chytila, on už nedýchal. Rýchlo som volala 112-tku. Som ho začala oživovať, ale dala som hore tričko a tam vidím ranu do srdca. Bolo to už omodrené okolo, oči mal prevrátené, tak som už vedela, že už neni pomoci," povedala.
V oživovaní pokračovala až do príchodu záchranárov. Ani ich maximálne úsilie však neprinieslo želaný výsledok. "Záchranári sa na mieste pokúšali muža oživiť. Žiaľ, napriek ich maximálnemu úsiliu sa to nepodarilo," uviedla hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.
Štefan mal 4 deti, čakali piate, vyslovil záhadné slová pred smrťou
Podľa matky bol Štefan otcom štyroch malých detí a s družkou očakávali ďalšie dieťa. Tvrdí, že jej syn nemal psychické problémy ani samovražedné sklony. Spomenula však, že večer pred tragédiou hovoril mysteriózne veci o Bohu a Satanovi.
"Ženu veľmi ľúbil. Deti majú, štyri deti," povedala so slzami v očiach. Zároveň nerozumie tomu, že by si jej syn mohol spôsobiť smrteľné zranenie sám. Upozornila aj na to, že nôž, ktorý policajti zaistili, ležal niekoľko metrov od tela. "Nôž bol ďaleko od neho a že by – keď sa pichne človek do srdca, tak ja neviem či dôjde nejaké metre," zamyslela sa.
Na mieste zasahovali policajti aj súdny znalec. Na určenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva. Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie a preveruje všetky okolnosti prípadu. Súčasťou vyšetrovania bude aj analýza dostupných kamerových záznamov z okolia sídliska.