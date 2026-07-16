DRÁMA vo Viedni: Špeciálna jednotka zadržala násilníka zo SLOVENSKA! Mal terorizovať okolie sekerou

VIEDEŇ – Špeciálna policajná jednotka vo Viedni zadržala útočníka, ktorý ohrozoval svoje okolie. Okrem toho sa priamo vyhrážal istej žene. V byte mal mať dokonca pripravenú sekeru.
V stredu 15. júla sa odohrala v uliciach Viedne veľká policajná operácia. Cieľom špeciálnej zásahovej jednotky WEGA (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung) bolo zadržanie istého útočníka. Ako informuje Heute, policajti boli vyslaní do mestskej časti Favoriten.
V bytovom komplexe na Van-der-Nüll-Gasse býval muž, ktorý sa mal neznámej žene vyhrážať a slovne ju urážať cez mobilný telefón. Po nahlásení na políciu dokonca hrozilo, že zaútočí sekerou. Údajne ju mal mať v byte.
Slovák vo veku 38 rokov
Policajti dorazili na miesto do pár minút. Útočníka však v byte nenašli. Podľa informácií z tlačového odboru Riaditeľstva štátnej polície vo Viedni napokon páchateľa našli a zadržali v suteréne bytového domu. Zistilo sa, že má 38 rokov a pochádza zo Slovenska.
Počas vyšetrovania na polícii sa zistilo, že muž má 38 rokov a pochádza zo Slovenska. V Rakúsku navyše nemal povolený legálny pobyt. Zatkli ho preto v súlade s imigračným zákonom. Polícia v doterajšom priebehu vyšetrovania nepotvrdila ani nevyvrátila prítomnosť sekery alebo iných bodných zbraní v byte násilníka.