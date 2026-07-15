ŠOKUJÚCA SMRŤ známej influencerky: Vypadla z balkóna vlastného bytu v Dubaji, mala len 27 rokov

DUBAJ – Na sociálnych sieťach mala tisíce fanúšikov, no už sa im nikdy neprihovorí. V Dubaji sa odohrala tragédia, pri ktorej prišla o život známa influencerka. Vypadla z balkóna vlastného bytu. Túto strašnú udalosť potvrdili aj viacerí členovia rodiny. Matka mŕtvej dcéry je v koncoch.
Influencerka z Brazílie Kauana Bilharová mala vypadnúť z balkóna svojho bytu v Dubaji. Ten sa nachádza na 27. poschodí. Ako prvý mal informovať o strašnej tragédii web G1. Spočiatku sa tomu ani nechcelo veriť. Médiám však správu o smrti potvrdil strýko influencerky. Tragédia sa odohrala začiatkom tohto týždňa. Mala len 27 rokov.
Prípad je v štádiu vyšetrovania. Ministerstvo zahraničia Spojených arabských emirátov (SAE) spolupracuje s brazílskym veľvyslanectvom v Dubaji. Okolnosti smrti zatiaľ nie sú známe.
K smrti Bilharovej sa na sociálnych sieťach vyjadrila aj jej matka Daria. Vyzvala verejnosť, aby sa zbytočne nešírili rôzne špekulácie o smrti jej dcéry. "Prosím, nekomentujte to, keď nepoznáte všetky fakty. Moja dcéra si zaslúži rešpekt. Už nevládzem reagovať na všetky tie obvinenia, ktoré si o nej vytvárate." Neuviedla však ani jeden takýto komentár.
Posledný príspevok pred tragédiou
Brazílsku influencerku Bilharovú sledovalo na sociálnych sieťach 24-tisíc fanúšikov. V príspevkoch zdieľala najmä luxusný životný štýl. Veľa cestovala aj nakupovala. Najviac fotiek mala z krajín Blízkeho východu. Naposledy sa cez sociálne siete ozvala 25. júla, kde pózuje s ružami a svojou mačkou.