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ŠOKUJÚCA SMRŤ známej influencerky: Vypadla z balkóna vlastného bytu v Dubaji, mala len 27 rokov

Brazílska influencerka Kauana Bilharová vypadla z balkóna vlastného bytu v Dubaji
Brazílska influencerka Kauana Bilharová vypadla z balkóna vlastného bytu v Dubaji (Zdroj: Instagram/kauanabilhar, Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

DUBAJ – Na sociálnych sieťach mala tisíce fanúšikov, no už sa im nikdy neprihovorí. V Dubaji sa odohrala tragédia, pri ktorej prišla o život známa influencerka. Vypadla z balkóna vlastného bytu. Túto strašnú udalosť potvrdili aj viacerí členovia rodiny. Matka mŕtvej dcéry je v koncoch.

Influencerka z Brazílie Kauana Bilharová mala vypadnúť z balkóna svojho bytu v Dubaji. Ten sa nachádza na 27. poschodí.  Ako prvý mal informovať o strašnej tragédii web G1. Spočiatku sa tomu ani nechcelo veriť. Médiám však správu o smrti potvrdil strýko influencerky. Tragédia sa odohrala začiatkom tohto týždňa. Mala len 27 rokov. 

Prípad je v štádiu vyšetrovania. Ministerstvo zahraničia Spojených arabských emirátov (SAE) spolupracuje s brazílskym veľvyslanectvom v Dubaji. Okolnosti smrti zatiaľ nie sú známe. 

K smrti Bilharovej sa na sociálnych sieťach vyjadrila aj jej matka Daria. Vyzvala verejnosť, aby sa zbytočne nešírili rôzne špekulácie o smrti jej dcéry. "Prosím, nekomentujte to, keď nepoznáte všetky fakty. Moja dcéra si zaslúži rešpekt. Už nevládzem reagovať na všetky tie obvinenia, ktoré si o nej vytvárate." Neuviedla však ani jeden takýto komentár. 

Posledný príspevok pred tragédiou

Brazílsku influencerku Bilharovú sledovalo na sociálnych sieťach 24-tisíc fanúšikov. V príspevkoch zdieľala najmä luxusný životný štýl. Veľa cestovala aj nakupovala. Najviac fotiek mala z krajín Blízkeho východu. Naposledy sa cez sociálne siete ozvala 25. júla, kde pózuje s ružami a svojou mačkou. 

Viac o téme: BalkónTragédiaSmrťVyšetrovanieVypadnutieDubajBrazíliaSAEInfluencerkaKrimiKauna Bilharová
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