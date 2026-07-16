Lov na vreckárky v Bratislave: Policajti zadržali štyri ženy priamo pri čine

BRATISLAVA - Policajti minulý víkend (11. - 12. júla) zabránili viacerým pokusom o okradnutie turistov v centre Bratislavy. Odhalili celkovo štyri zlodejky. Prípady sa realizovali v tzv. superrýchlom konaní, sudca príslušného súdu páchateľky odsúdil. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Prvý prípad riešila polícia v sobotu (11. 7.) na Rybnom námestí a následne na Panskej ulici. Páchateľky - štátne občianky Bulharska - sa mali pokúsiť poškodeným odcudziť veci z kabelky, respektíve ruksaku. „V jednom prípade poškodená zlodejky vyrušila, v druhom si ich konanie všimli policajti, ktorí sa v danom momente nachádzali v blízkosti miesta skutku a obe ženy zadržali priamo na mieste,“ dodali policajti s tým, že zlodejky obvinili z pokračovacieho prečinu krádeže v štádiu pokusu spáchaného formou spolupáchateľstva.
K ďalšiemu incidentu došlo v nedeľu (12. 7.). Zlodejky - štátne občianky Bosny a Hercegoviny - sa pokúšali na priechode pre chodcov medzi Rybným námestím a Rázusovým nábrežím okradnúť turistku. „Jedna z nich otvorila zips na ruksaku poškodenej a siahla doň, zatiaľ čo druhá sledovala okolie. Policajti okamžite zakročili a napriek snahe podozrivých utiecť, ich zadržali ešte pred dokonaním skutku,“ ozrejmila polícia s tým, že páchateľky obvinili z prečinu krádeže v štádiu pokusu. Policajti v tejto súvislosti vyzvali občanov aj turistov, aby boli na miestach s vysokou koncentráciou ľudí obozretní. „Vreckoví zlodeji často pracujú vo dvojiciach alebo skupinách, využívajú nepozornosť, ako aj rôzne spôsoby odpútania pozornosti,“ dodali.