Slovenskí policajti dostanú nové tasery: Agresorov zastavia na väčšiu vzdialenosť

BRATISLAVA - Do výzbroje Policajného zboru (PZ) budú zaradené elektronické paralyzátory Taser 10. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku. Informovali o tom viceprezident PZ Rastislav Polakovič a riaditeľ odboru výcviku Akadémie PZ v Bratislave Marek Fleischer na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Taser 10 patrí medzi donucovacie prostriedky, ktoré môže policajt vo výkone služby aj v zmysle zákona o Policajnom zbore používať. Je to energetická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policajt musel použiť klasickú zbraň alebo aby muselo dôjsť k nejakému fyzickému kontaktu,“ priblížil Polakovič. Doplnil, že v súčasnosti je dodaných vyše 700 nových paralyzátorov.
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Ako podotkol, koncom júna prebehlo školenie inštruktorov PZ, ktorí budú následne certifikovaní a preškolenie budú vykonávať v rámci celého Slovenska. Istá časť Taserov je podľa jeho slov pridelená aj do škôl či na výcviky. Riaditeľ odboru výcviku Akadémie PZ v Bratislave uviedol, že oproti doteraz používanému Taseru X2 prináša Taser 10 viacero technologických vylepšení. Rozdiel medzi týmito dvoma modelmi podľa neho spočíva v tom, že Taser 10 má väčšiu flexibilitu pri jeho používaní, má modernejší systém vyhodnocovania zásahu sond, väčší dosah zásahov aj presnosť či inteligentné vyhodnocovanie zásahov.
Nový Taser 10 zároveň umožňuje vystreliť desať samostatných výstrelov pri plnom zásobníku bez potreby okamžitého prebíjania. „V praxi to znamená, že ak sonda nezasiahla cieľ, prípadne sa neuchytila správne na odeve, policajt môže okamžite reagovať ďalším stlačením spúšte a vyslať ďalšiu sondu na osobu, ktorá má prvky agresívneho správania,“ objasnil Fleischer.