Meloniovej neprešiel návrh na reformu volebného systému: Opozícia žiada demisiu

RÍM – Talianska premiérka Giorgia Meloniová utrpela v utorok v parlamente tesnú porážku pri hlasovaní o reforme volebného systému. Návrh jej strany Bratia Talianska (FdI) v Poslaneckej snemovni neprešiel o jediný hlas: za návrh hlasovalo 187 poslancov, proti ich bolo 188, informovala agentúra AFP.
Ďalší neúspech
Ide o druhý výrazný neúspech premiérky v priebehu niekoľkých mesiacov po tom, ako v referende neuspela jej reforma talianskeho justičného systému. Meloniová stojí na čele koaličnej vlády troch pravicových a konzervatívnych strán od roku 2022. Ak vo funkcii zotrvá aj po letnej parlamentnej prestávke, začiatkom septembra sa stane najdlhšie nepretržite slúžiacim predsedom vlády v povojnovej histórii Talianska. Riadne parlamentné voľby sa v Taliansku očakávajú na budúci rok.
Rozsiahlu reformu volebného systému premiérka presadzuje už dlhý čas, pričom tvrdí, že Taliansko potrebuje stabilnejšie vládnutie. Navrhuje preto zavedenie priamej voľby predsedu vlády a väčšinového bonusu pri prideľovaní poslaneckých mandátov strane, ktorá získa najviac hlasov.
Tajné hlasovanie
V utorok však poslanci hlasovali len o jednom z pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa budúcich parlamentných volieb. Išlo o otázku, či budú môcť voliči udeľovať preferenčné hlasy jednotlivým kandidátom na kandidátnych listinách strán. Práve pri tomto tajnom hlasovaní Meloniová utrpela porážku. Ľavicová opozícia po výsledku hlasovania vyzvala premiérku na odstúpenie a vypísanie predčasných volieb.
Porážka je pre Meloniovú nepríjemná aj preto, že jej koaliční partneri – strany Vpred Taliansko (FI) a Liga (LSP) – deklarovali návrhu podporu. Vzhľadom na to, že vládna koalícia má v parlamente pohodlnú väčšinu, proti vládnemu návrhu zrejme v utorok hlasovali aj niektorí poslanci z Meloniovej vlastného tábora.