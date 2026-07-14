Ani katastrofa ich nezastavila: Zemetrasenia neovplyvnili ťažbu ropy vo Venezuele

CARACAS - Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v pondelok uviedla, že ťažba ropy v krajine nebola „ovplyvnená“ dvomi zemetraseniami, pri ktorých pred tromi týždňami zahynuli tisíce ľudí. Naopak, očakáva, že krajina, ktorá má najväčšie zásoby tejto suroviny na svete, ešte výrazne zvýši svoju produkciu. Informuje správa agentúry AFP.
Venezuela v súčasnosti ťaží 1,2 milióna barelov ropy denne, čo predstavuje medziročný nárast približne o 10 percent. Ťažba, ktorá je hlavným zdrojom príjmov krajiny, je sústredená najmä v oblasti jazera Maracaibo na severozápade a v Orinockom páse na východe. Oblasť najviac zasiahnutá zemetraseniami s magnitúdou 7,2 a 7,5 z 24. júna – severné pobrežie štátu La Guaira a neďaleké hlavné mesto Caracas – sa nachádza medzi týmito dvoma regiónmi.
Produkcia ropy vo Venezuele
Produkcia ropy vo Venezuele za posledné dve desaťročia výrazne klesla. Zo začiatku tohto storočia, keď krajina ťažila viac ako tri milióny barelov denne, sa prepadla až na minimum 350.000 barelov denne v roku 2020 v dôsledku korupcie a zlého riadenia. Rodríguezová, ktorá je bývalou ministerkou ropného priemyslu, sa ujala vedenia krajiny po únose prezidenta Nicolása Madura do Spojených štátov, a pod tlakom USA presadila rozsiahlu reformu sektora s cieľom podporiť zahraničné investície. Tá zrušila dve desaťročia trvajúcu štátnu kontrolu nad ropným odvetvím.