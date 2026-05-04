ŠOK v kauze otrávenej detskej výživy: Za všetkým má byť SLOVÁK! Pavel (39) údajne konal z pomsty, PRVÉ detaily

BRATISLAVA - Šokujce rozuzlenie kauzy otrávených detských výživ?! Za ohavným činom ako aj výhražnými e-mailami má byť 39-ročný Slovák Pavel. Polícia už zrejme pozná aj dôvod, ktorý ho k otrasnému činu viedol - pomsta.
V škandalóznom prípade, ktorý otriasol verejnosťou, nastal zásadný posun. Polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland v sobotu ráno zatkla 39-ročného muža podozrivého v prípade vydierania a otravy dojčenskej výživy značky HiPP.
Nemecký denník Kurier informuje, že zadržaným mužom má byť Slovák v žijúci v Salzburgu. Vypátrať sa ho podarilo prostredníctvom anonymného vydieracieho e-mailu. Polícia ho mala zadržať v St. Gilgenu pri Wolfgangsee.
Zadržaný muž má byť údajne bývalý zmestnanec spoločnosti HiPP, ktorý mal v minulosti pracovať v ich pobočke v Gmundene. O prácu prišiel vo februári minulého roka, keď bola ukončená výroba. Pokus o vydieranie bol zrejme aktom pomsty. Ako píše Krone Zeitung, 39-ročný Pavel S. je otcom troch detí, ktorý mal okrem straty práce problémy aj v súkromnom živote. Krátko po strate práce ho mala opustiť manželka a nasledoval rozvod. S koncom vzťahu zrejme stratil aj pravidelný kontakt so svojimi tromi deťmi.
Na zadržanie 39-ročného muža reagoval už aj výrobca detskej výživy HiPP. "Vyšetrovacie orgány nás informovali o zadržaní podozrivého. Tento vývoj nás veľmi upokojil a ďakujeme úradom za ich obetavú prácu," uviedla firma.
Zadržaný muž podľa Krone Zeitung všetky obvinenia popiera a tvrdí, že s prípadom nemá nič spoločné. Podľa neho bolo vyšetrovanie „úplným prepadákom“.
Jed na potkany v detskej výžive
V rakúskej spolkovej krajine Burgenland hraničiacej so Slovenskom zaistili v polovici apríla pohár dojčenskej výživy značky HiPP s príchuťou mrkvy a zemiakov s jedom na potkany. Podľa polície bolo objavených celkovo päť pohárov s otrávenou dojčenskou výživou. Našli ich aj v Českej republike a na Slovensku.
Muž je v Rakúsku obvinený z úmyselného ohrozenia verejnosti a pokusu o úmyselné ťažké ublíženie na zdraví. Prípad vyšetruje aj nemecká prokuratúra. Podozrivý je v súčasnosti vo väzbe v spolkovej krajine Salzbursko. Považuje sa za nevinného, kým sa mu nepreukáže vina.
Vyšetrovanie sa začalo potom, ako bol zverejnený výhražný email adresovaný spoločnosti HiPP. V emaile požadoval vydierač peniaze údajne už koncom marca. Žiadal dva milióny eur. E-mail poslal do bežnej schránky, kde si ho najskôr nikto nevšimol. Objavený bol až v čase, keď už boli poháre s jedom v obchodoch. Samotný výrobca detskej výživy v potvrdil, že sa stal obeťou vydierania.