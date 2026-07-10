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MZ predložilo návrh, má priniesť aj zmeny pri informovanom súhlase

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(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) novelu zákona o zdravotnej starostlivosti aj úpravu zákona o poskytovateľoch. Návrh má priniesť viaceré zmeny, upraviť má aj časti týkajúce sa poučenia pacienta a udeľovania informovaného súhlasu. Rezort za cieľ týchto zmien označil posilnenie ochrany práv pacienta a pružnejšie rozhodovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

„Úprava reaguje na aplikačné problémy, ktoré sa v praxi vyskytujú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí nie sú schopní udeliť informovaný súhlas, a zároveň neexistuje osoba oprávnená udeliť informovaný súhlas. Súčasná právna úprava vychádza z predpokladu existencie zákonom určenej osoby (najmä rodinného príslušníka), čo však nezohľadňuje všetky životné situácie, najmä prípady osôb bez blízkych príbuzných, osamelých osôb, osôb bez rodinných väzieb alebo v konfliktných rodinných vzťahoch. Navrhovaným ustanovením sa posilňuje autonómia pacienta, keďže mu umožňuje vopred určiť osobu, ktorá bude oprávnená udeliť informovaný súhlas v jeho mene pre prípad, že stratí schopnosť rozhodovať o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ vysvetlil v dôvodovej správe.

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Novely majú priniesť aj ďalšie zmeny. Riešia napríklad situácie, keď rodička žiada prítomnosť väčšieho počtu sprevádzajúcich osôb pri pôrode. Podľa návrhu má mať naďalej možnosť na bezplatnú prítomnosť jednej sprevádzajúcej osoby a prítomnosť ďalších by sa viazala na podmienky konkrétneho pracoviska. Zdravotnícke zariadenie by po novom mohlo za každú ďalšiu sprevádzajúcu osobu požadovať úhradu podľa platného cenníka. „Predstavuje to regulačný nástroj, ktorý prispeje k optimalizácii počtu osôb prítomných pri pôrode. Uvedené opatrenie zohľadňuje potrebu zabezpečiť primerané pracovné podmienky zdravotníckeho personálu, ochranu súkromia ostatných pacientiek a dodržiavanie hygienicko-epidemiologických štandardov,“ doplnilo ministerstvo.

Návrh tiež reaguje na aplikačné problémy. Precizuje okrem iného postavenie a pôsobnosť odborného zástupcu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a rieši zastupovanie poskytovateľov počas ich dočasnej neprítomnosti. „Umožňuje zabezpečiť zastupovanie poskytovateľa aj poskytovateľom pôsobiacim v susednom samosprávnom kraji, čím sa vytvára väčší priestor pre zabezpečenie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ vysvetlil rezort.

Súčasťou zmien má byť aj novela zákonov o zdravotnom poistení a poisťovníctve. Má priniesť zmeny pri zamestnávaní osôb vykonávajúcich sezónne práce v poľnohospodárstve a potravinárstve. „Navrhuje sa zavedenie komplexného systému odvodového zvýhodnenia sezónnej práce pozostávajúceho z opatrení vo verejnom zdravotnom poistení a sociálnom poistení pre zamestnancov vykonávajúcich sezónne práce na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce,“ dodalo ministerstvo.

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