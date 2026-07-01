MIMORIADNY ONLINE Ukrajina varuje: Rusko môže otvoriť nový front, ďalšie útoky si vyžiadali obete

KYJEV - Ukrajinská armáda sa pripravuje na možný nový útok Ruska vedený zo severu. Pokus zaútočiť priamo na Kyjev, prípadne z územia Bieloruska, však hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj neočakáva. Vyjadril sa tak v utorok v rozhovore pre ukrajinskú televíziu TSN. Informuje o tom agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.
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Pripravujeme sa na prípadný ruský útok vedený zo severu
Ukrajinská armáda sa pripravuje na možný nový útok Ruska vedený zo severu. Pokus zaútočiť priamo na Kyjev, prípadne z územia Bieloruska, však hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj neočakáva. Vyjadril sa tak v utorok v rozhovore pre ukrajinskú televíziu TSN. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Najpravdepodobnejším scenárom, čo potvrdzuje aj viacero zdrojov, je možný útočný manéver na severe z územia Ruska, konkrétne z Brianskej oblasti,“ povedal Syrskyi. Cieľom takejto operácie však podľa jeho slov nebude hlavné mesto Kyjev, ktoré sa ruské sily pokúsili dobyť na začiatku celoplošnej invázie vo februári 2022. Namiesto toho by zámerom Moskvy mohlo byť obsadiť územie v ukrajinskej Černihivskej oblasti a odlákať ukrajinské sily, ktoré sú nasadené na iných miestach pozdĺž 1250 kilometrov dlhej frontovej línie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v uplynulých týždňoch opakovane upozornil, že útok môže byť vedený aj z bieloruského územia, podobne ako pri začiatku celoplošnej invázie vo februári 2022.
Podľa Syrského však už vedenie v Minsku nebude súhlasiť s ďalším zapojením do konfliktu. „Vzhľadom na nedávne udalosti si nemyslím, že by sa bieloruské vedenie rozhodlo využiť svoje vlastné územie a poskytnúť ho agresorovi na účely prípravy ofenzívnej operácie,“ povedal. „Zároveň však samozrejme zohľadňujeme aj túto možnosť,“ pripustil veliteľ ukrajinskej armády. Syrskyj tiež upozornil, že ruské jednotky sú pravdepodobne vyčerpané a intenzita bojov na fronte klesá. Aktivita ruských síl na fronte podľa informácií Kyjeva klesla o 30 percent.
Ruské útoky zabili dvoch ľudí v Záporoží a jedného v Chersone
Ruské útoky na ukrajinské mesto Záporožie zabili dvoch ľudí a 14 zranili, uviedla dnes podvečer ukrajinská Štátna služba pre mimoriadne situácie (DSNS) na platforme Telegram. Ďalší ruský úder na ukrajinské mesto Cherson podľa záchranárov pripravil o život jedného človeka a troch zranil. Podľa šéfa správy Záporožskej oblasti Ivana Fedorova ruská invázna armáda zhodila na Záporoží počas hodiny a pol sedem navádzaných leteckých bômb. "Zahynuli dvaja muži vo veku šesťdesiatdva a štyridsaťpäť rokov," uviedol na telegrame. Podľa neho je zranených 15. V Chersone podľa DSNS zabíjal ruský dron.
Ukrajina sa už piatym rokom bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii a súčasťou bojov sú aj vzdušné útoky oboch strán. Tie tvrdia, že sa zameriavajú na vojenské objekty nepriateľa alebo jeho energetickú infraštruktúru, ale pri útokoch umierajú aj civilisti.
Misia OSN pre monitorovanie ľudských práv na Ukrajine (HRMMU) od začiatku ruskej invázie potvrdila smrť najmenej 16.126 civilistov vrátane stoviek detí. Prevažnú väčšinu zabitých či zranených civilistov eviduje v oblastiach pod kontrolou ukrajinskej vlády, na ktoré útočia ruské ozbrojené sily. Počty zabitých civilistov budú podľa misie vyššie, než sa jej podarilo overiť. V iných správach OSN napísala, že bilancia HRMMU nezahŕňa hlásenie ruských úradov o civilných obetiach v Rusku, ktoré misia nebola schopná overiť