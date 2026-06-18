Dráma na palube: V lietadle sa vznietil mobil! Vydesení piloti hlásili spálenú kabínu

LONDÝN - Pokojný let z Londýna do Las Vegas narušil nebezpečný incident na palube lietadla British Airways. Jeden z mobilných telefónov sa počas letu vznietil a podľa hlásenia posádky poškodil vnútornú časť kabíny. Stroj napriek tomu bezpečne pristál a nikomu sa nič nestalo.
Posádka riešila požiar vo vzduchu
Nepríjemná situácia sa odohrala v pondelok na palube lietadla spoločnosti British Airways, ktoré smerovalo z Londýna do amerického Las Vegas.
Let BA271 napokon bez problémov pristál na letisku Harry Reid International Airport približne o 14:30 miestneho času. Ešte pred pristátím však posádka informovala riadenie letovej prevádzky o požiari mobilného telefónu na palube.
Telefón poškodil interiér lietadla
Zo záznamu komunikácie medzi pilotom a letovými dispečermi, ktorý získala televízia CBS, vyplýva, že horiace zariadenie spôsobilo škody v kabíne.
Pilot uviedol, že mobilný telefón „spálil vnútornú časť kabíny“, pričom iskrenie sa podarilo dostať pod kontrolu ešte počas letu.
Letecká spoločnosť následne potvrdila, že lietadlo pristálo bezpečne a cestujúci opustili palubu štandardným spôsobom bez nutnosti mimoriadnej evakuácie.
Nie je známe, aký model telefónu vzbĺkol
Úrady zatiaľ nezverejnili, komu telefón patril ani o aké zariadenie išlo. Príčina vzniku požiaru zostáva predmetom vyšetrovania.
Podľa odborníkov bývajú za podobnými incidentmi najčastejšie lítiovo-iónové batérie, ktoré sa používajú vo väčšine moderných mobilov, notebookov či ďalšej elektroniky. Pri poškodení alebo výrobnej chybe sa môžu prehriať a v krajnom prípade začať horieť.
Takýchto prípadov pribúda
Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) evidoval vlani najmenej 50 prípadov zadymenia, požiaru alebo extrémneho prehrievania elektronických zariadení na palubách lietadiel. Niektoré incidenty dokonca viedli k odklonom letov alebo zraneniam cestujúcich, píše New York Post.
Práve preto FAA vyžaduje, aby mobilné telefóny, notebooky a ďalšie zariadenia s nabíjateľnými batériami cestovali v príručnej batožine, nie v podpalubnom priestore. V prípade požiaru totiž môže posádka zasiahnuť oveľa rýchlejšie.
Prípad preveria vyšetrovatelia
Spoločnosť British Airways zdôraznila, že bezpečnosť cestujúcich a členov posádky zostáva jej najvyššou prioritou.
Okolnosti incidentu teraz preverí FAA, ktorá má zistiť, čo presne požiar spôsobilo a či nedošlo k porušeniu bezpečnostných pravidiel.