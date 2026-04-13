Obľúbená kategória dostala stopku: TENTO pornoobsah bude zakázaný! Vyfasovať môžete roky väzenia

LONDÝN - Nie je porno ako porno. Časť obľúbených filmov pre dospelých dostane už čoskoro vo Veľkej Británii stopku. Podľa návrhu schváleného minulý týždeň bude po novom držanie či publikáciu pornografického materiálu, ktorý zobrazuje incest či sex medzi nevlastnými príbuznými, alebo v ňom jedna z osôb predstiera, že má menej ako osemnásť rokov, trestné.
Dodatok zákazu škodlivého obsahu vzťahujúci sa na pornografiu zobrazujúcu pohlavný styk medzi nevlastnými príbuznými predložila v hornej komore britského parlamentu súčasná vláda. Snemovňou lordov prešiel zákaz v piatok. Nechýbalo pritom veľa a zákon by neprešiel, nakoniec rozhodol jediný hlas. Za bolo 144 lordov a proti 143. Informuje The Gurdian.
Za publikáciu takého materiálu môžu previnilci vyfasovať dva až päť rokov väzenia.
Hoci ide o vládny návrh, niektorí členovia vlády upozorňujú na to, že zákaz bude veľmi ťažko vymáhať. V rámci anglických a waleských zákonov sú totiž sexuálne vzťahy medzi dospelými v nevlastnom príbuzenskom vzťahu legálne.
Aktuálne schválený zákaz je len jedným z mnohých opatrení odporúčaných v správe o regulácii pornografie, ktorej zhotovenie viedla konzervatívna barónka Gabby Bertinová. Na základe tej istej správy vo Veľkej Británii vlani zakázali pornografické materiály zobrazujúce škrtenie.