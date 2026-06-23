Dovolenka sa zmenila na nočnú moru! Český turista zmizol v Egypte

PRAHA - V egyptskom letovisku Marsa Alam je nezvestný český turista. Informáciu dnes ČTK potvrdilo ministerstvo zahraničia. Česká diplomacia v reakcii na prosbu o pomoc s pátraním, ktorá sa objavila na sociálnych sieťach, kontaktovala dcéru nezvestného Čecha a ponúkla jej súčinnosť. Českí diplomati sú v kontakte s príslušnými miestnymi orgánmi a situáciu riešia, uviedol hovorca ministerstva Adam Čörgő.
Podľa prosby o pomoc s pátraním sa Čech stratil z hotela Jaz Grand v Marsa Alam. "Naši kolegovia po zaznamenaní príspevkov na sociálnych sieťach proaktívne kontaktovali dcéru nezvestného českého občana a ponúkli jej súčinnosť. So súhlasom rodiny boli relevantné informácie odovzdané nášmu veľvyslanectvu v Káhire," uviedol Čörgő.
V tejto chvíli sú na mieste naši diplomati v kontakte s príslušnými miestnymi orgánmi a situáciu riešia. Vzhľadom na prebiehajúci konzulárny prípad a ochranu súkromia rodiny nebudeme poskytovať ďalšie podrobnosti, dodal.