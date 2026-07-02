Dav ľudí v KDR zaútočil na centrum liečby eboly: O život prišiel policajt

GOMA - Dav ľudí v stredu podpálil centrum na liečbu infekčného ochorenia ebola na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR). O život pritom prišiel jeden príslušník polície. Ďalšie dve osoby utrpeli pri útoku zranenia. S odvolaním sa na miestne úrady o tom v noci na štvrtok informovala agentúra DPA.
Pacienti s ebolou utiekli z centra
Z liečebného centra v obci Bafwabango v provincii Ituri následne utieklo niekoľko pacientov s ebolou, ako aj ľudí s príznakmi tohto život ohrozujúceho ochorenia, povedal pre agentúru DPA vedúci miestneho zdravotného obvodu Joseph Pemamakuwe. Skupina nahnevaných mladých ľudí sa podľa neho pokúsila zabrániť bezpečnému pohrebu osoby s podozrením na ebolu, hoci rodina už s ním súhlasila. „Všetko zhorelo,“ uviedol Pemamakuwe. „Prevádzka zatiaľ nebola obnovená, pretože zamestnanci sa stále obávajú o svoju bezpečnosť.“
Boj proti pokračujúcemu šíreniu vírusu v KDR komplikuje nedôvera miestnych komunít, ktoré v dôsledku strachu, fám a povier spojených s ochorením ebola často útočia na zdravotníkov. DPA pripomenula, že jedným z významných zdrojov prenosu vírusu sú tradičné pohrebné obrady, ktoré zahŕňajú blízky kontakt so zosnulými.
Epidémia si vyžiadala stovky obetí
Od apríla si epidémia podľa najnovších oficiálnych údajov vyžiadala v KDR už najmenej 399 obetí. Laboratórne bolo potvrdených 1333 prípadov nákazy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa domnieva, že skutočný počet infikovaných je pravdepodobne oveľa vyšší, pretože šírenie vírusu zostalo niekoľko týždňov neodhalené. Ďalších 20 prípadov bolo potvrdených aj v susednej Ugande.
Epidémia najviac zasiahla provinciu Ituri na severovýchode KDR. Miestne úrady v pondelok oznámili nové opatrenia vrátane obmedzenia verejných podujatí v uzavretých priestoroch na najviac 50 osôb. V susednej provincii Severné Kivu, ktorú ovládli povstalci, tamojšie de facto úrady zakázali verejné sledovanie zápasov konžskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta. Konžský tím v stredu prehral s Anglickom 1:2 a z turnaja vypadol, doplnila DPA. Ebola je vírusové ochorenie s vysokou smrtnosťou, ktoré sa prenáša priamym kontaktom s nakazenými osobami alebo ich telesnými tekutinami.