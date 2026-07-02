Smrtiaca ebola sa šíri: Počet obetí prekročil už 400

KINSHASA - Oficiálny počet obetí epidémie eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) presiahol 400, vyplýva z najnovších údajov tamojších úradov zverejnených vo štvrtok. Informuje správa agentúry AFP.
Toto vysoko nákazlivé ochorenie zapríčinilo smrť 438 ľudí, pričom od 15. mája, keď konžské ministerstvo zdravotníctva oficiálne vyhlásilo epidémiu eboly, sa infikovalo celkovo 1406 ľudí. Vo svojej najnovšej správe o tom informoval tamojší Národný inštitút verejného zdravotníctva.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa domnieva, že skutočný počet infikovaných je pravdepodobne oveľa vyšší, lebo šírenie vírusu zostalo niekoľko týždňov bez povšimnutia. Ďalších 20 prípadov bolo potvrdených aj v susednej Ugande. Ebola je vírusové ochorenie s vysokou smrtnosťou, ktoré sa prenáša priamym kontaktom s nakazenými osobami alebo ich telesnými tekutinami.