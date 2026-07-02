Škandál v Španielsku sa rozširuje: Vyšetrujú aj šéfku Civilnej gardy

BARCELONA - Voči šéfke španielskej Civilnej gardy Mercedes Gonzálezovej bolo vo štvrtok formálne začaté trestné vyšetrovanie pre podozrenie, že sa podieľala na sprisahaní s cieľom zmariť vyšetrovanie korupčných káuz, ktoré sa týkajú vládnej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE). Informuje správa agentúry AFP.
Bývalá aktivistka socialistov Leire Díezová a zdiskreditovaný niekdajší vplyvný predstaviteľ strany Santos Cerdán sú podozriví z ovplyvňovania a marenia citlivých vyšetrovaní týkajúcich sa premiéra Pedra Sáncheza a jeho okruhu blízkych spolupracovníkov. Údajné sprisahanie zahŕňalo poskytovanie platieb alebo protislužieb príslušníkom Civilnej gardy a prokurátorom „výmenou za informácie alebo konanie v rozpore s výkonom ich povinností“, prípadne za vyhľadávanie kompromitujúcich materiálov proti nim.
Vyšetrujúci sudca Santiago Pedraz preto predvolal generálnu riaditeľku Civilnej gardy Gonzálezovú a druhého najvyššie postaveného predstaviteľa zboru Manuela Llamasa, aby 16. júla v tejto veci vypovedali ako podozriví, uviedol špecializovaný Národný súd (Audiencia Nacional) vo svojom vyhlásení. Sudca podľa vyjadrenia súdu našiel dôkazy „nasvedčujúce zodpovednosť“ za údajné trestné činy zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. Gonzálezová – bývalá aktivistka a poslankyňa socialistov, ktorú v roku 2024 vláda vymenovala za generálnu riaditeľku Civilnej gardy – akékoľvek pochybenie poprela.
Sánchez prevzal moc v roku 2018
Sánchez prevzal moc v roku 2018 so sľubom, že napraví meno španielskej politiky po korupčnej kauze Gürtel, ktorá sa týkala vtedy vládnej konzervatívnej Ľudovej strany (PP). Do samostatných korupčných škandálov sa však neskôr zaplietli Sánchezova manželka, brat, bývalí vysokopostavení funkcionári strany PSOE a bývalý premiér José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez odmieta obvinenia z „rozšírenej korupcie“ vo svojej strane, ako aj požiadavky opozície na odstúpenie z funkcie a vypísanie predčasných volieb a naďalej trvá na tom, že jeho menšinová koalícia dokončí svoje funkčné obdobie až do ďalších volieb plánovaných v roku 2027.