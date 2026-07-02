Dráma v Košiciach! Chlapček (2) prestal dýchať: Zúfalá matka prosila o pomoc, začal sa boj o život

KOŠICE - Boj o život iba dvojročního dieťaťa. Dramatické chvíle sa odohrali v Košiciach, kde mal chlapček prestať reagovať na hlas a upadol do bezvedomia. Zúfala matka sa obrátila na mestkého policajta, ktorý práve blízko vykonával štandardnú hliadku.
Dráma sa odohrala počas uplynulého pondelka 29. júna. Hliadka mestskej polície v Košiciach vykonávala štandardnú kontrolnú činnosť v lokalite Mašličkovo v mestskej časti Luník IX, keď ju v dopoludňajších hodinách naliehavo oslovila vystrašená matka, ktorej malý syn mal prestať reagovať na hlas a upadol do bezvedomia.
Policajt ani na sekundu nezaváhal a okamžite rázne konal. "Ihneď sa presunul na miesto, kde zistil, že chlapček má vysokú teplotu a nedýcha. Z uvedeného dôvodu kontaktoval tiesňové linky 155 a 112, pričom operátorovi presne opísal vážny stav dieťaťa. Na základe presných inštrukcií záchranárov cez telefón začal chlapčekovi bezodkladne poskytovať prvú pomoc. Až do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci neúnavne vykonával masáž srdca a zároveň prehriate telo chlapca ochladzoval zábalmi, aby znížil nebezpečne vysokú teplotu. Jeho vytrvalosť a správne zvládnutie resuscitácie udržali chlapca pri živote v tých najdôležitejších okamihoch," uviedla košická mestská polícia.
Záchranári dorazili na miesto do desiatich minút od nahlásenia. Policajt im odovzdal dieťa, ktoré následne v sanitke stabilizovali a okamžite previezli na detské oddelenie do košickej novej nemocnice.
"Aj tento prípad je jasným dôkazom toho, že práca mestskej polície nie je len o kontrole poriadku. Je predovšetkým o pomoci občanom v tých najťažších chvíľach. Rozvaha, chladná hlava a ľudský prístup košického mestského policajta zachránili to najcennejšie – ľudský život. Nášmu kolegovi z MsP Košice patrí obrovské poďakovanie za jeho profesionalitu a skvelú reprezentáciu celej Mestskej polície mesta Košice," dodali.